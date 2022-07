Meta (Facebook) ziet omzet voor het eerst dalen

Meta Platforms (het moederbedrijf van Facebook) heeft woensdag nabeurs de allereerste omzetdaling op jaarbasis gerapporteerd. De winst daalde voor het derde opeenvolgend kwartaal. Dit is de eerste keer sinds de beursgang in 2012.

De aandelen daalden na de bekendmaking van de resultaten met meer dan 4% in de nabeurshandel, waarmee de neergang van de aandelen van het sociale-mediabedrijf werd voortgezet.

Het moederbedrijf van Facebook rapporteerde over het tweede kwartaal een winst van $6,69 miljard, oftewel $2,46 per aandeel. Dit is een daling ten opzichte van de $3,61 per aandeel vorig jaar. De omzet daalde op jaarbasis van $29,08 miljard naar $28,82 miljard. Beide resultaten misten de gemiddelde prognose voor een winst van $ 2,54 per aandeel en een omzet van $28,9 miljard.

Verwacht wordt dat de neergang nog erger zal worden. Meta gaf voor het derde kwartaal een omzetverwachting af van $26 miljard tot $28,5 miljard, terwijl analisten uitgingen van $30,36 miljard. Facebook rapporteerde een omzet van $29,01 miljard in het derde kwartaal vorig jaar.

“We lijken in een economische neergang te zijn beland die een brede impact zal hebben op de digitale reclamebusiness”, zei Meta Chief Executive Mark Zuckerberg in een conference call na het publiceren van de resultaten. “En het is altijd moeilijk te voorspellen hoe diep of hoe lang deze cycli zullen zijn. Maar ik zou zeggen dat de situatie slechter lijkt dan een kwartaal geleden.”

