Metaverse: de markt van de toekomst

De coronapandemie heeft voor een nieuw perspectief gezorgd op online interactie. Mensen zijn op grote schaal overgestapt op digitale vergadertools en de oudere generatie heeft voor het eerst de voordelen van online winkelen ontdekt. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee mensen online afspreken is sterk toegenomen. Op het eerste gezicht lijkt dit ver te staan van de metaverse die bedrijven als Facebook voor ogen hebben.

Toch zijn het belangrijke stappen. Door de beperkingen van vergadertools neemt de vraag naar menselijkere en realistischere online interactie toe. Het is een drijfveer voor de digitale leefwereld die wordt ontwikkeld. Een online omgeving die van grote invloed is op de manier waarop mensen in de toekomst goederen en diensten met elkaar uitwisselen. Elk bedrijf met een “digitale strategie” zou moeten nadenken over stappen in de metaverse. Dit biedt kansen voor alle economische sectoren. De Visie van eToro’s Growth Director NFT & CSR, Anna Stone.

Mode en luxe

Door de coronapandemie zijn luxemerken zich in één klap bewust geworden van het belang van online verkoop. Dit beperkt zich niet alleen tot webwinkels, de interesse in de virtuele kledingmarkt is sterk toegenomen. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley schatten dat de kledingmarkt in de metaverse tegen 2030 goed kan zijn voor een omzet van 50 miljard dollar. Veel van de merken van grote beursgenoteerde luxegroepen hebben zich al aan de metaverse gewaagd en passen hun verkoop- en marketingstrategieën aan, een voorbeeld is de collectie van Balmain X Barbie begin dit jaar. Dit betekent onder andere nieuwe methodes om intellectueel eigendom online vast te leggen, zodat je ook online een eigen stijl en identiteit kan uitdragen.

Gezondheidszorg

Telegeneeskunde en virtuele gezondheidszorgdiensten hebben een grote vlucht genomen, maar worden nog niet altijd efficiënt benut. De metaverse creëert een omgeving die veel meer op de werkelijkheid lijkt. Online consults en nieuwe diagnostiek bieden enorme kostenvoordelen en maken diensten toegankelijker, bijvoorbeeld in gebieden waar zorgvoorzieningen niet direct om de hoek zijn.

Vastgoed

De race om a-locaties te bemachtigen in de metaverse is al begonnen. Gebruikers kunnen virtuele activa kopen, verkopen en verhandelen met behulp van blockchaintoepassingen. Hoewel de verfijning van menselijke interacties iets is dat in de loop van de tijd zal evolueren, zijn we dankzij de kracht van non-fungibele tokens (NFTS) een stap dichterbij een driedimensionale leefwereld.

Entertainment

De entertainmentindustrie loopt voorop in het ontwikkelen van toepassingen voor de metaverse. De game-industrie is de wegbereider geweest en is een grote bron van inspiratie voor de vormgeving van de online wereld. Door het noodgedwongen stilleggen van grote evenementen heeft de muziekwereld nu ook de stap gemaakt. Koreaanse bands nemen nu al popconcerten op met digitale videotooling die het voor de miljoenen fans mogelijk maakt om vanuit huis een concert te beleven. Tijdens de optredens is het mogelijk door de zaal te lopen en contact te leggen met fans van over de hele wereld. Fan communities zijn hierdoor minder gebonden aan de fysieke grenzen die hen er nu van weerhouden om samen te komen. Warner Music Group kondigde ook begin dit jaar aan te gaan samenwerken met de Sandbox, een gaming metaverse, om een muziekthemapark en concertpodium te bouwen.

Onderwijs

Door de schoolsluitingen tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat veel onderwijstaken ook online kunnen worden geboden. Tegelijkertijd werd duidelijk dat videobellen absoluut niet kan tippen aan de menselijke interactie die kinderen nodig hebben om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Desondanks gaf het een goed beeld van wat er mogelijk is, bijvoorbeeld voor kinderen die minder goed toegang hebben tot onderwijs, door afstand, lichamelijke beperkingen of om financiële redenen. De metaverse biedt veel meer mogelijkheden voor interactieve lessen, realistische groepservaringen en het geven van praktijkonderwijs.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17624 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht