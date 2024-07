MFS: Belegger moet strategie niet aanpassen aan verkiezingsuitslagen

Verkiezingen wereldwijd zorgen voor onrust dit jaar op de financiële markten en dit zal de rest van 2024 voortduren. Maar het is onverstandig om de beleggingsstrategie aan te passen aan verkiezingsuitkomsten, stelt Ross Cartwright, aandelenstrateeg bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.

Turbulent is het zeker. Donald Trump leek na het debat met Joe Biden en de aanslag de beste kansen te hebben om te winnen, maar nu Kamala Harris de opponent is blijkt alles plots weer mogelijk. De Labour Party won groots, maar de vraag is vooral hoe men de economische problemen het hoofd wil bieden. En in Frankrijk, 20 procent van de economie van de eurozone, is het nog onduidelijk welke coalitieregering er komt.

Wat beleggers in deze onrustige tijden vooral niet moeten doen is hun beleggingsstrategie aanpassen op basis van verkiezingsuitkomsten. “De markt kan wel eens onverwacht reageren. Als je bijvoorbeeld na de overwinning van Joe Biden had ingezet op schone energie en short was gegaan op fossiele brandstoffen, dan had dat desastreus uitgepakt”, zegt Cartwright. Hij verwacht dat de economie over het algemeen op dezelfde koers zal blijven. “Dus de belegger kan het best gediversifieerd blijven en proberen in te spelen op mogelijkheden die volatiliteit altijd biedt.”

In de VS laten de macro indicatoren slechtere cijfers zien en de groei vertraagt waardoor beleggers meer en meer kijken naar de economische groeiprognose en bovendien weer wat positiever zijn over de inflatie en de renteontwikkeling.

Tegelijkertijd is er de dominantie op aandelenmarkten wereldwijd, en met name de Amerikaanse, van door een kleine groep aan AI-gerelateerde bedrijven. “Het grootste deel van de marktstijging komt van een paar grote bedrijven. De vraag is of deze bedrijven de winstverwachtingen, die al zijn ingeprijsd, kunnen blijven waarmaken nu de economische groei afneemt. Multiples kunnen niet eeuwig stijgen. En al zullen er zeker in de aan de AI-sector gerelateerde bedrijven zijn die aan de verwachtingen kunnen voldoen, teleurstellingen over resultaten zullen hard worden afgestraft door de markt”, aldus Cartwright.

