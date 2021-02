MFS introduceert wereldwijde small- en midcap-strategie

MFS Investment Management (MFS) heeft het MFS Meridian Funds – Global New Discovery Fund gelanceerd. Het gaat om een research-gedreven, wereldwijde small- en midcap aandelenstrategie. Met een flexibele geografische benadering worden aandelen van bedrijven geselecteerd die aantrekkelijk gewaardeerd zijn en die langetermijnrendementsgroei bieden.

Het fonds is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar alternatieven om goede rendementen te behalen en die op de lange termijn alfa willen genereren. Het fonds haakt in op een bestaande MFS-strategie die al sinds 2011 in de Verenigde Staten beschikbaar is.

MFS heeft een lange staat van dienst in het beleggen in small- en midcaps en heeft wereldwijd $ 50 miljard dollar aan beheerd vermogen gestoken in deze beleggingssegmenten.

De strategie is gericht op het behalen van bovengemiddelde rendementen ten opzichte van de MSCI All Country World Small Mid Cap Index (nettorendement) over een volledige marktcyclus. Dit wordt gedaan door te beleggen in small- en midcapbedrijven van hoge kwaliteit met een structurele winstgroei en sterke franchiseovereenkomsten. Daarnaast moeten de aandelen ook niet te duur zijn. Het fonds richt zich op jonge bedrijven die de potentie hebben om bovengemiddeld hard te groeien.

“In het huidige klimaat is het aanlokkelijk voor beleggers om zich te richten op bedrijven die sterke rendementen bieden op de korte termijn. Wij zijn echter van mening dat het beleggen in kleine en middelgrote beursfondsen met goede vooruitzichten op de langere termijn aantrekkelijker is”, zegt Matt Weisser, MFS Managing Director voor Europa.

