Michael Krautzberger (Allianz): ‘Fed in moeilijk parket’

Wij verwachten dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente op 7 mei laag zal houden en het doelbereik van de Fed-fondsen voor de derde achtereenvolgende vergadering ongewijzigd zal laten op 4,25%-4,50%. De Visie van Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI, in aanloop naar de Fed-vergadering.

Het handelsbeleid van de regering Trump heeft de Fed in een moeilijk parket gebracht en heeft geleid tot een hoge mate van beleidsonzekerheid voor financiële markten, huishoudens en bedrijven.

De Amerikaanse economie zal te maken krijgen met een combinatie van afnemende groei en stijgende inflatie, wat haaks staat op het tweeledige mandaat van de Fed: maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit.

Recente opmerkingen van Fed-voorzitter Powell suggereren dat de Fed op de korte termijn de kat uit de boom zal kijken om het effect van de tarieven op de economische activiteit te beoordelen, zelfs nu president Trump heeft geprobeerd druk uit te oefenen op de Fed om de rente onmiddellijk te verlagen.

De rentemarkten voor de korte termijn verwachten geen renteverlaging door de Fed tijdens de bijeenkomst in mei – en wij zijn het daarmee eens – maar er wordt steeds meer aangenomen dat als het huidige Amerikaanse tariefbeleid de komende maanden grotendeels intact blijft, de Fed uiteindelijk zal moeten reageren op een sterke verslechtering van de Amerikaanse activiteit.

Vooruitlopend op deze afzwakkende groeivooruitzichten rekenen de kortetermijnrentemarkten al met nog eens vier renteverlagingen door de Fed tegen het einde van het jaar. Als de recessierisico’s in de VS de komende maanden toenemen en de risico’s van een wereldwijde handelsoorlog toenemen, denken we dat de markten de verwachtingen voor renteverlagingen in de VS wel eens naar voren zouden kunnen schuiven.

De onzekerheid over het handelsbeleid zal de komende maanden een bron van volatiliteit blijven voor de financiële markten. Wij denken dat de huidige macro- en beleidsomgeving gunstig is voor Amerikaanse rentecurves die steiler worden. We denken ook dat de Amerikaanse dollar tot 2025 tegenwind zal blijven ondervinden, dus geven we de voorkeur aan een short US-dollar voetafdruk in portefeuilles.

Eddy Schekman



