Michael Krautzberger (AllianzGI): ‘ECB blijft op koers, zal rente met 25 basispunten verlagen’

De ECB zal naar verwachting komende donderdag de rente met 25 basispunten verlagen tot 2,50%. De economische groei in de eurozone blijft zwak, ondanks enige verbetering in Duitsland. Spanningen tussen de VS en Europa en structurele groeiproblemen belemmeren een duurzaam herstel. De Duitse verkiezingsuitslag kan expansiever begrotingsbeleid bemoeilijken, maar waarschijnlijk leiden tot hogere defensie-uitgaven. Dat is op korte termijn gunstig voor de groei. De markt verwacht opeenvolgende renteverlagingen tot juni, mogelijk onder de 2% voor het einde van het jaar. Er zijn kansen in steilere Duitse rentecurves binnen het huidige marktklimaat, stelt Michael Krautzberger Global Chief Investment Officer (CIO) Fixed Income bij Allianz Global Investors.

Op weg naar 2025 was de marktconsensus dat de economie van de eurozone opnieuw een bloedeloos jaar tegemoet zou gaan, met een economische groei die naar verwachting slechts fractioneel hoger zou liggen dan de groei onder de trend van 0,7% die in 2024 werd bereikt. De recente escalatie van de spanningen tussen de VS en Europa hebben het beeld voor de groei van de eurozone in 2025 verder vertroebeld.

Naast de tariefdreigingen van de VS is Europa buitenspel gezet in de onderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne en staat het onder toenemende druk van de Trump-regering om het aandeel van de Europese defensie-uitgaven te verhogen. De Europese leiders hebben gereageerd door te zoeken naar manieren om de begrotingsregels aan te passen om de defensie-uitgaven te verhogen, maar op een moment dat de belangrijkste economieën van de euro worden gehinderd door economische beperkingen aan de vraag- en aanbodzijde.

Positief verrast

Ondanks de uitdagende politieke en beleidsmatige achtergrond hebben de macrocijfers en het beleggerssentiment in de eurozone sinds de jaarwisseling echter opmerkelijk goed stand gehouden. De gegevens over de economische activiteit hebben over het algemeen positief verrast, zij het vanaf een lage basis, geholpen door een versoepeling van de financiële voorwaarden.

Recente enquêtegegevens lijken erop te wijzen dat de activiteit in de regio zich heeft gestabiliseerd; de samengestelde PMI-enquête voor de eurozone bewoog zich in februari zijwaarts, waarbij een groter dan verwachte verbetering van de activiteit in de verwerkende industrie werd tenietgedaan door een verzwakking van de activiteit in de dienstensector, die nog steeds groeit. Ondertussen hebben investment grade bedrijfsobligaties en Europese aandelen het beter gedaan dan hun Amerikaanse tegenhangers, deels door de versoepeling van de financiële omstandigheden in de regio, maar ook doordat beleggers nu vraagtekens beginnen te zetten bij de hooggespannen groeiverwachtingen in de VS die waren ingeprijsd in de waarderingen van Amerikaanse bedrijfsobligaties en aandelen.

Onzekerheden

Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat ECB-bestuurslid Isabel Schnabel zich de afgelopen weken hawkish heeft uitgelaten en voorstander is van een aanpak per vergadering voor verdere beleidsmaatregelen van de ECB. Toch lijkt dit een minderheidsstandpunt binnen het ECB-bestuur gezien de onzekerheden waarmee de regio wordt geconfronteerd. Ondertussen laten de verbeterende inflatiedynamiek, een tragere loongroei en een verzwakkende arbeidsmarkt de deur nog steeds open voor de ECB om de depositorente in de komende maanden terug te brengen naar 2% of lager.

Vanuit een strategisch perspectief zijn de huidige macro- en beleidsomstandigheden in Europa gunstig voor de Duitse yield curve steepener die we in portefeuilles tot uitdrukking brengen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

