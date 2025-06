Michael Krautzberger (AllianzGI): ‘ECB verlaagt opnieuw de rente, maar einde cyclus komt in zicht’

De ECB verlaagt de rente naar verwachting opnieuw met 25 basispunten. Daarmee komt de depositorente uit op 2,0%. Ondanks afnemende inflatie en zwakke groei blijven handelsspanningen tussen de VS en EU een risico. Volgens Michael Krautzberger, CIO Public Markets bij AllianzGI, nadert het einde van de verruimingscyclus. Hij verwacht een steilere rentecurve en ziet kansen in een longpositie op de euro tegenover de dollar.

De ECB-vergadering van 5 juni zal waarschijnlijk resulteren in een verlaging van de rente met 25 basispunten. Dat wordt dan de achtste verlaging in deze cyclus. De markten rekenen op een beleidsrente tussen 1,5% en 2,0%, waarmee het dieptepunt van deze ronde in zicht komt.

Dreiging importheffingen houdt aan

Hoewel de acute zorgen over een wereldwijde handelsoorlog zijn afgenomen sinds april, blijven er spanningen tussen de EU en de VS. De tijdelijke pauze in wederzijdse tarieven is geen structurele oplossing. De dreiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese goederen blijft boven de markt hangen. Dat zet druk op het vertrouwen en beperkt de investeringsbereidheid.

Tegelijkertijd blijft de economische activiteit in de eurozone traag. Recente bedrijfsenquêtes wijzen op zwakke groei, en hoewel het bbp het eerste kwartaal met 0,3% steeg, blijft de jaar-op-jaargroei steken op een bescheiden 1,2%. Voor 2025 ligt de consensusgroei rond 0,9%, nauwelijks hoger dan in 2024. De onzekerheid rond het Amerikaanse handelstariefbeleid weegt zwaar op de vooruitzichten.

Focus verschuift naar begroting en valuta

Wat inflatie betref, lijken de seinen voorlopig op groen te staan voor verdere versoepeling. De headline CPI-inflatie noteert 2,2%, de kerninflatie 2,7%. Beide liggen rond de doelstelling van de ECB. Tegelijkertijd zwakt de loondruk af: met een loongroei van 2,4% j-o-j in Q1 ligt dat percentage fors lager dan de piek van 5,4% vorig jaar.

De combinatie van matige groei, afkoelende loondruk en afnemende inflatie geeft de ECB speelruimte om verder te versoepelen. Toch wil een deel van de EC-bestuursleden voorzichtiger beleid voeren. Vanaf de zomer verschuift de aandacht van renteverlagingen naar de uitvoering van het Duitse begrotingsbeleid en de gevolgen daarvan voor de Europese groeivooruitzichten.

Vanuit strategisch oogpunt blijft AllianzGI inzetten op een versteiling van de rentecurve. Krautzberger ziet in dit klimaat ook ruimte voor een valutapositie: “We bouwen een shortpositie op de Amerikaanse dollar in en zijn long op de euro. Ondanks zwakke groeicijfers biedt het Europese beleidsondersteunende klimaat meer houvast dan de Amerikaanse onzekerheid.”

