Michael Krautzberger (AllianzGI): Fed kan rente 3x verlagen

Naar verwachting zal de Amerikaanse Federal Reserve aanstaande woensdag de rente ongewijzigd zal laten. Het huidige niveau blijft hiermee op 4,25% tot 4,50%. Maar de Amerikaanse economische cijfers verliezen hun glans. Hierdoor voorzien de markten dit jaar drie renteverlagingen, terwijl ze aan het begin van het jaar nauwelijks één renteverlaging verwachtten. Dat stelt Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

De aanvankelijke markteuforie na de herverkiezing van Trump en de Republikeinse overwinning in november is inmiddels vervlogen. Het handels- en begrotingsbeleid van de nieuwe Trump-regering, evenals mogelijke vergeldingsmaatregelen van handelspartners, hebben de optimistische groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie in 2025 ondermijnd. Dit roept ook twijfels op over de relatieve groeiprestatie van de VS ten opzichte van de rest van de wereld.

Na een gemiddelde reële bbp-groei van 2,7% tussen 2022 en 2024 worden de verwachtingen voor 2025 snel bijgesteld. Een groei onder de trend (minder dan 2%) lijkt steeds waarschijnlijker. De kans op een recessie in de komende twaalf maanden is toegenomen, al blijft dit vooralsnog een statisch zeer kleine kans en geen basisscenario. Veel hangt af van de beleidsreactie van Trump. Mogelijk matigt hij zijn harde handelstaal als de groeirisico’s toenemen en de financiële markten verder dalen. Desondanks zullen overheidsbezuinigingen en een strenger immigratiebeleid de groei blijven drukken.

Financiële gezondheid onder druk

Op de korte termijn verliezen Amerikaanse economische cijfers hun glans. De financiële gezondheid van consumenten staat onder druk, zoals blijkt uit winstwaarschuwingen van retailers en stijgende inflatieverwachtingen (4,3% volgens het Michigan-onderzoek onder consumenten). Huishoudens vrezen een daling van hun besteedbaar inkomen door hogere tarieven. Fed-voorzitter Powell herhaalde in zijn meest recente commentaar zijn overtuiging dat ‘de Amerikaanse economie goed blijft presteren’, maar de financiële markten zijn daar minder van overtuigd.

Hoewel de werkloosheid met 4,1% historisch laag blijft, wijzen arbeidsmarktgegevens op een verzwakking, nog vóór de impact van toekomstige begrotingsverkrapping. Vooral kleine bedrijven aarzelen met nieuwe aanwervingen vanwege stijgende kosten door importtarieven.

Opwaartse risico’s

De Fed verhoogde in december haar inflatieprognose voor 2025 naar 2,5%, maar de nieuwe handelstarieven brengen extra opwaartse risico’s met zich mee. Dit zal waarschijnlijk terugkomen in de nieuwe Fed-vooruitzichten in maart. De centrale bank balanceert tussen groeivertraging en inflatiedruk. Op de korte termijn blijft haar beleid waarschijnlijk gematigd, maar dat kan snel veranderen. Renteverlagingen om de economie te ondersteunen kunnen de komende maanden weer op tafel komen.

Aan het begin van dit jaar was nauwelijks één renteverlaging door de Fed in 2025 ingeprijsd op de kortetermijnrentemarkten; de afgelopen weken prijzen de markten nu eerder drie renteverlagingen in. De 2-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties is met 4% terug op het niveau van voor de Amerikaanse verkiezingen in november vorig jaar.

Gezien deze marktomstandigheden achten wij Amerikaanse curve steepeners (inspelen op steilere rentecurve) de meest geschikte portefeuillepositie.

