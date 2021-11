Michel Engberts (NN Bank): ‘Waarom aandelen blijven stijgen’

Masterclass: Waar gaan de beurzen naartoe: De Visie van Michel Engberts, directeur Investment office Nationale-Nederlanden Bank.

Michel Engberts: “Tijdens de Beleggersfair van 15 oktober 2021 heb ik de actualiteit van de financiële markten besproken. Hoe kan het dat aandelenbeurzen zo hoog staan, zijn de waarderingen houdbaar? Kan inflatie en daarmee de rente op termijn een probleem worden?”

Zorgpunten in de markt?

“Ondanks het sterke herstel van de economie de afgelopen periode, is er een aantal zorgen in de markt. Allereerst Covid19. We zien dat de impact op de wereldwijde economie steeds minder heftig wordt. Van high impact naar steeds meer een staartrisico. Naar verwachting blijven vooral de opkomende landen met een lage vaccinatiegraad voorlopig te maken hebben met lockdowns en daarmee een forse economische impact.”

Michel Engberts: “Daarnaast melden veel bedrijven problemen met de aanvoer van onderdelen en grondstoffen. Door de globalisering van aanvoerketens heeft een verstoring ergens in de wereld ook wereldwijde gevolgen. Dit probleem zal voorlopig nog wel aanhouden.”

China

“Wat ook meespeelt zijn miljoenen leegstaande appartementen in China. Deze zijn hoofdzakelijk aangekocht met het oog op een potentiële waardestijging. Nu die waarde de laatste tijd eerder lijkt te dalen, vormt dit wel degelijk een flink risico voor de Chinese economie. Wij verwachten dat de Chinese overheid een keer ingrijpt om te ondersteunen. De vraag is of dat genoeg is om echte problemen te voorkomen.”

Energie

“Ook de sterk gestegen energieprijzen vormen een risico. Die hebben niet alleen een forse impact op de consumentenkoopkracht, maar ook op de bedrijfsresultaten. Wij verwachten dat de hoge energieprijzen voorlopig aanhouden. De vraag is of de bedrijven de hogere kosten kunnen compenseren door hogere prijzen aan hun klanten te vragen.”

Aandelenkoersen blijven stijgen. Hoe kan dat?

Michel Engberts: “De laatste weken komen de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal binnen. Ondanks dat de verwachtingen al redelijk hoog gespannen waren, bleken de cijfers nog beter dan verwacht. Als we naar verschillende indicatoren van de wereldwijde economie kijken, dan wijzen deze op groei de komende tijd. Dat geeft bedrijven de ruimte om hun omzetten te verhogen, met als keerzijde de oplopende kosten. We zien ook dat door de opgelopen inflatie de rente de laatste tijd wat stijgt. Centrale banken overwegen tapering maar zijn terughoudend met het laten oplopen van de rente. Daardoor zal een eventuele stijging van de rente voorlopig relatief beperkt blijven.”

“Tot slot. De belangrijkste reden voor de stijging van de aandelenkoersen is TINA. Er is domweg heel veel geld in de wereld en aandelen zijn relatief aantrekkelijk ten opzichte van de alternatieve investeringsmogelijkheden. Wellicht dat we de komende tijd af en toe een correctie gaan zien in de aandelenkoersen vanwege de genoemde zorgen. Al met al denken wij dat aandelen voorlopig goed zullen blijven presteren. ‘Bull markets climb a wall of worry’.”

Bekijk hier de video met de Visie van Michel Engberts.

