Michel Saugné (LFDE): ‘Het actieve beheer in Europa opnieuw promoten’

De technologische en geopolitieke ontwikkelingen maken Europese soevereiniteit urgenter dan ooit. Actief vermogensbeheer kan hierin een sleutelrol spelen. Dit stelt Michel Saugné, CIO bij La Financière de l’Échiquier (LFDE).

Nu een Europese soevereiniteit een strategische noodzaak is geworden, is het van essentieel belang om controle te hebben over kritieke technologieën. Om deze uitdaging aan te gaan, is een gemobiliseerd financieel ecosysteem essentieel. Een actief beheer op basis van overtuiging speelt hierin een centrale rol. Door innovatie te ondersteunen en strategische bedrijven te financieren, is het een belangrijke hefboom voor de economische en industriële onafhankelijkheid van het continent.

De kwestie van Europese soevereiniteit – op het gebied van energie, industrie, technologie en natuurlijk veiligheid – is nu een strategische prioriteit geworden. De geopolitieke realiteit herinnert ons er met klem aan dat de verdediging van de Europese belangen – en meer in het algemeen van het democratische model – middelen, vaardigheden en kapitaal vereist.

Technologische soevereiniteit staat centraal in deze transformatie. Ze heeft betrekking op zowel de digitale, energetische en demografische transitie als op het vermogen om kritieke waardeketens te beheersen en gegevens te beveiligen: cyberveiligheid, ruimtevaart, artificiële intelligentie, robotica, componenten, kwantumcommunicatie, enz. In deze context krijgt de sector van de ‘defensietechnologie’ opnieuw aandacht. Deze dynamiek biedt groeipotentieel voor een netwerk van innovatieve, vaak middelgrote bedrijven die echter moeite hebben om toegang te krijgen tot langetermijnfinanciering. Hier komt volgens ons het nut van een actief beheer dat berust op overtuigingen volledig tot zijn recht.

Actieve beheerders spelen een sleutelrol bij de begeleiding van deze bedrijven: door deel te nemen aan beursintroducties, door te zorgen voor liquiditeit op de secundaire markten, door hun stemrecht uit te oefenen om duurzaam bestuur te ondersteunen en door een Europese kapitaalbasis te behouden. Ze zorgen voor een directe koppeling tussen het nationale spaargeld en de financieringsbehoeften van de strategische spelers in onze economie.

Omgekeerd versterkt de toenemende concentratie van de stromen naar Amerikaanse largecaps en indexstrategieën het risico dat de financiële markt van Parijs structureel achterop raakt en de controle over gevoelige bedrijven verloren gaat. Talrijke vooraanstaande Franse concerns zien hun kapitaal vandaag grotendeels in handen van buitenlandse beleggers, die vaak passief zijn, maar wel invloed uitoefenen op strategische beslissingen.

In deze context is actief beheer op basis van overtuiging een strategische troef. Door spaargelden te richten op bedrijven die de technologische en industriële basis van de Europese soevereiniteit vormen, draagt het ten volle bij aan de economische onafhankelijkheid, de innovatie en de stabiliteit van het continent. Beleggen in Europese technologie is in de eerste plaats investeren in ons collectief vermogen om te beslissen, te innoveren en ons te beschermen, en zo onze soevereiniteit te behouden.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

