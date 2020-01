Microsoft moet het hebben van groei

Microsoft staat in de voorbeurs 1,6% hoger op 168,04 dollar nadat de onderneming een meevallend kwartaalresultaat heeft gepubliceerd.

De winst per aandeel van 1,51 dollar is beduidend hoger dan de 1,31 dollar waarop analisten hadden gerekend. De omzet steeg met 14% tot 36,9 miljard dollar. De meevallende cijfers kunnen worden toegeschreven aan de groei van de cloud-activiteiten, die door een omzetstijging van 27% nu goed zijn voor een derde van de bedrijfsomzet. Voor het nu lopende kwartaal voorspelt Microsoft een omzet van 34,5 miljard omzet, wat neerkomt op een groei van 13%. Voor het aandeel wordt 31 keer de winst betaald. Daarmee ligt de fundamentele potentie op het niveau van de groei. Charttechnisch is het aandeel ‘duur’.

