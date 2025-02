Microsoft stijgt 0,6%; onthult chip voor quantumcomputing

Microsoft heeft een belangrijke stap gezet in de wereld van quantumcomputing met de onthulling van de Majorana 1-chip. Deze chip, een quantumverwerkingsunit (QPU), maakt gebruik van quantummechanica om berekeningen uit te voeren met qubits, de fundamentele eenheden van informatie in quantumsystemen. Microsoft stelt dat de Majorana 1-chip dichterbij de creatie van quantumcomputers komt die in staat zijn om “betekenisvolle, industriële problemen op te lossen”.

Na de aankondiging stegen de aandelen van Microsoft met 0,6%, terwijl D-Wave Quantum en andere quantumbedrijven, zoals Quantum Computing en Rigetti, met respectievelijk 9,2% en 2,5% stegen. Dit gebeurde ondanks een daling van de bredere markten, waaronder de S&P 500 en de Nasdaq Composite.

De Majorana 1-chip bevat een nieuwe soort qubit, de topologische qubit, die volgens Microsoft “klein, snel en digitaal bestuurd” is. Dit biedt mogelijkheden om tot een miljoen qubits op een enkele chip te integreren. Microsoft is optimistisch dat het in “jaren, niet decennia” een schaalbare quantumcomputer kan ontwikkelen.

Er zijn echter zorgen over de tijdlijn voor praktische toepassingen van quantumcomputing. Tech-leiders zoals Jensen Huang van Nvidia en Mark Zuckerberg van Meta hebben gesuggereerd dat het nog jaren kan duren voordat quantumtechnologie echt bruikbaar is. D-Wave Quantum weerlegt deze zorgen door recente commerciële successen, zoals een contract met het Jülich Supercomputing Centre in Duitsland, te benadrukken.

Investeren in quantumcomputing blijft riskant, met volatiliteit en onzekerheid over wie de marktleiders zullen zijn. Ken Mahoney van Mahoney Asset Management adviseert beleggers om “voorzichtig optimistisch” te blijven, terwijl Microsoft’s vooruitgang het vertrouwen in de sector heeft vergroot, wat leidt tot stijgende aandelenprijzen van kleinere quantumbedrijven, ondanks hun huidige gebrek aan winst.

