Microsoft trotseert de zwaartekracht (Jupiter)

De coronaviruspandemie heeft de manier waarop we communiceren, socialiseren en werken radicaal veranderd. Deze maatschappelijke verschuiving is een grote kans gebleken voor bedrijven die aan deze snelle verandering zijn blootgesteld, en een opmerkelijk voorbeeld hiervan is Microsoft.

Volgens Stuart Cox, fund manager, Global Equities, bij Jupiter Asset Management, lijkt het Microsoft-aandeel de afgelopen maanden de zwaartekracht te trotseren omdat het in een zeer uitdagende economische omgeving tegen zijn all-time highs aan te schurken.

Op dit moment maken mensen wereldwijd gebruik van Microsoft Teams, een toepassing die in Office365 is geïntegreerd. Teams werd tot voor kort beschouwd als een incidentele toepassing met beperkt nut binnen het Microsoft-assortiment. Nu is het een cruciale aanvulling op de strategie van Microsoft om softwareproducten, beveiliging, analytics, AI en dergelijke te bundelen via de cloud en te verkopen aan het bedrijfsleven. Teams biedt een concurrentievoordeel en concurreert met het al even succesvolle Zoom. Beide hebben gezorgd voor ongewenste concurrentie voor de bestaande spelers op de videoconferencing markt.

Microsoft liet recentelijk mooie kwartaalcijfers zien. Gezien de economische situatie is het belangrijk om ook te verwijzen naar 2003 en 2008. In die jaren meldde Microsoft een aanzienlijk omzetverlies. Beide zijn nuttige referenties, maar zijn zeer beperkt in hun voorspellend vermogen. Microsoft is tegenwoordig een heel ander bedrijf. In voorgaande jaren richtte het bedrijf zich op hardware, telefoons en computers voor de consument. Tegenwoordig ligt de focus op het verkopen van gebundelde software aan het bedrijfsleven.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Microsoft zonder risico’s is. Maar hoewel er wel enige transactierisico’s zijn en het bedrijf niet immuun is voor economische risico’s, stellen de inkomsten van Microsoft de markt gerust dat de investment case intact blijft en dat deze Techreus, volgens Cox, een sterke speler zal blijven.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

