Microsoft valt mee, maar wel kwetsbaarder

Microsoft heeft meevallende kwartaalcijfers gepubliceerd.

De winst per aandeel van 2,48 dollar is hoger dan de raming van 2,31 dollar. De omzet van 52 miljard dollar ligt eveneens boven de verwachting van 51 miljard dollar. Op jaarbasis steeg de omzet met 20% en de nettowinst met 21% tot 19 miljard dollar.

Licht, maar niet dramatisch, tegenvallend is de groei van de cloud-activiteiten en de omzet uit nog niet uitgeleverde diensten. De omzet van Azure steeg met 46%. Dat is minder dan de +50% over de afgelopen 4 kwartalen, maar overeenkomstig de verwachting van analisten.

Microsoft staat in de nabeurs +1,2% op 292,00 dollar. Het aandeel noteert 31 keer de geraamde winst per aandeel. Dat is te verdedigen, maar het aandeel is wel kwetsbaarder geworden voor tegenvallende groei van de omzet uit cloud-activiteiten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16955 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht