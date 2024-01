Microsoft ziet eerste resultaten van AI en verhoogt de inzet

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Microsoft gisterenavond waren alle ogen gericht op tastbare resultaten op het gebied van AI (Artificial Intelligence). Het grootste bedrijf ter wereld stelde niet teleur. De omzet van het cloudproduct Azure nam toe met 30% ten opzichte van een jaar eerder en de vraag naar AI droeg daar 6 procentpunten aan bij. Die bijdrage is 2 keer zo hoog als een kwartaal eerder. Het gebruik van AI lijkt sneller te gaan dan bij eerdere productlanceringen. Microsoft wil het ijzer smeden zolang het vuur heet is en kondigde aan de investeringen in de komende periode verder te verhogen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Microsoft rapporteerde voor het laatste kwartaal van 2023 een omzet van $62 miljard en een nettowinst van $21,8 miljard. De omzet was een nieuw record, mede door de consolidatie van het recent overgehouden spelletjesbedrijf Activision Blizzard. De winst viel door opgelopen kosten $400 miljoen lager uit dan een kwartaal eerder. Microsoft heeft minder dan andere bedrijven last van teruglopende inkomsten door de economische tegenwind omdat 96% van de omzet bestaat uit doorlopende abonnementen. De eerste gebruikers van de AI Copilot, die draait op ChatGPT van OpenAI, zorgden direct voor extra vraag naar rekenkracht en opslagcapaciteit. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen vertelde Microsoft dat de operationele kosten in 2024 ‘significant hoger’ zullen uitvallen dan de $15 miljard in het afgelopen kwartaal.

Aanval op de zoekmachine van Google

Met die investeringen wordt de aanval ingezet op de zoekmachine van Google, onderdeel van die andere technologiereus Alphabet. Nu googelen gebruikers met zoekwoorden en klikken vervolgens op een of meerdere gepresenteerde internetpagina’s op zoek naar de gewenste informatie. Als die gebruikers voortaan de AI Copilot dat klik- en uitzoekwerk laten doen kan Microsoft advertentie-inkomsten weghalen bij Google en toevoegen aan het eigen resultaat. Dat zou een enorme doorbraak betekenen in de onderlinge competitie, waar Microsoft met de eigen zoekmachine Bing vooralsnog geen grote potten heeft weten te breken. Google werkt met chatbot Bard hard aan het eigen AI-product.

Beleggers maken pas op de plaats

Na de publicatie van de cijfers werd er veel gehandeld in het aandeel Microsoft, maar aan het einde van de dag sloot de koers uiteindelijk nagenoeg onveranderd. Beleggers zien enerzijds de groeimogelijkheden voor cloud, AI en andere dienstverlening, maar maken zich anderzijds zorgen om de oplopende kosten zonder dat daar een concrete omzetverwachting voor het hele jaar tegenover wordt gezet. Als het management een pas op de plaats maakt ten aanzien van de verwachtingen, doen beleggers dat op de beurs ook met hun beleggingen.

