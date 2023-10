Middengrens voor de AEX ligt op 770 met een uitloop tot boven de 800

De AEX is vandaag hoger geopend. Exor, Adyen en ASML staan op een winst van meer dan 1%. Aegon staat ruim 1% lager.

Angst voor de rente blijft bestaan; een meerderheid van de Fed-bestuurders is voorstander van nog een renteverhoging in de toekomst. Ook de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten kan het sentiment snel doen omslaan.

Vandaag inflatiecijfers uit de VS. De verwachting is 3,6% in september tegen 3,7% een maand eerder. Amerikaanse futures staan tot 0,4% hoger voor de Nasdaq bij een euro/dollar van 1,0622. De bovengrens van de Bollinger Bands ligt op 1,072 en die voor de Predictive Ranges op 1,094 en de daarop volgende op 1,120.

De Europese aandelenmarkten staan hoger: DAX +0,3%, FTSE 100 +0,4% en AEX +0,5%. In het VK is het BNP in augustus toegenomen met 0,2% tegen een daling van 0,6% in juli. Azië hoger. Nikkei +1,7%, Shanghai +0,9% en Hong Kong +1,9%.

Brent +0,4% op 86,14 dollar. De prijs van de Brent-future ligt dichter bij de ondergrens van de bovengrens van de Bollinger Bands. De trend staat nog onder druk, maar de charttechnische krachten voor een stijging nemen toe.

De middengrens voor de AEX ligt op 770 met een uitloop tot boven de 800.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19029 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht