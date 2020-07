Miep Virtual kiest 3 ETF’s en wacht op winst

Ik lees overal dat beleggen iets is voor de lange termijn. Wat zal ik me dan drukken om individuele aandelen. Uiteindelijk gaan ze allemaal omhoog. Het is een kwestie van tijd. Miep Virtual kiest voor de volgende 3 ETF’s en wacht rustig af.

VanEck Global ETF

Deze ETF noteert 41,45 euro. In het mandje zit alles dat belangrijk is in de wereld. Het accent is sterk gericht op de VS, maar dat vind ik niet erg. Daar moet de groei vandaan komen. De trend is op zoek naar een bodem van de trend. Ik kijk daar niet te sterk naar. Daarvoor is de markt veel te volatiel. Ik wil niet nog meer winst mislopen. Deze ETF is sinds de bodem in maart al met 21% gestegen.

SPDR World Health ETF

Ik heb even getwijfeld of ik zou kiezen voor deze ETF of voor een die de banken vertegenwoordigd. De waardering voor bankaandelen is beduidend lager dan voor health, maar daar staat tegenover dat banken hebben bewezen moeite te hebben met het benutten van de digitale revolutie. Banken zitten in de verdedigingsmodus terwijl health nooit uitgeput raakt met het ontdekken van nieuwe ziektes. Deze ETF noteert 40,37 euro.

iShares Europe 600 Technology

Technologie staat gelijk aan groei. Ik kies niet voor de Nadaq met de dikbuikige koersstijgingen van onder meer Amazon, Apple, Microsoft en Netflix. Ik kies voor de Europese technologie. Daar is niets mis mee. Sinds 2008 steeg deze ETF (55,42 euro) bijna 300%. Ik gok er een beetje op dat de achterstand op de Nasdaq wordt ingelopen. Deze index steeg sinds 2008 met meer dan 600%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15054 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht