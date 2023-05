‘Milde recessie, beperkte daling winsten en dalende rente kunnen niet samen’

Volgens het heersende narratief stevent de economie momenteel af op een heilzame periode van magere groei, of in het slechtste geval een korte en milde recessie. Daardoor daalt de inflatie zodanig dat de centrale banken stoppen met het verhogen van de beleidsrente en zelfs rechtsomkeert zullen maken. De eerste renteverlaging van de Fed wordt door de markt al in september verwacht. Aldus Han de Jong van CrystalclearEconomics.nl.

Voor aandelenmarkten is het een prachtige constellatie. De geringe schade die een hooguit korte en milde recessie zal toebrengen aan de bedrijfswinsten is beperkt en bovendien al ingeprijsd. De dalende rente zal de waardering van aandelen steunen en de momenteel defensief gepositioneerde institutionele beleggers hebben geen andere keus dan hun posities in aandelen te vergroten, waardoor een forse stroom geld richting aandelenmarkt mag worden verwacht. Hoezee! Wat kan er misgaan?

Zo lang er voldoende mensen zijn die in dit verhaal geloven kan het best een selffulfilling prophecy zijn. Maar uiteindelijk botst het op mijn onmogelijke drie-eenheid.

Lees hier de volledige column die Han de Jong heeft geschreven voor investmentofficer.nl.

Eddy Schekman

