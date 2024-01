Misleidend bericht over ETF bitcoin

Het is niet waar dat de Amerikaanse toezichthouder SEC akkoord is gegaan met beursgenoteerde bitcoinfondsen. Het is een fake-bericht op social media, maar wat niet is kan nog komen.

Deze etfs moeten de cryptovaluta toegankelijker maken voor beleggers. Dat kan ook de vraag naar bitcoins aanjagen, waar de koers weer van profiteren kan. Telegraaf: “Al lange tijd keek de sector uit naar het besluit van de SEC en in aanloop ernaartoe steeg de bitcoin fors.” CNBC over de ontkenning, zie SEC says it did not yet approve bitcoin ETF, X account was compromised (cnbc.com).

Bitcoin staat vanmorgen +1,1% op 45.886. Weerstanden liggen op 48.000 en 62.000 dollar. Trading View: “Q1 forecast 42.740 dollar; rating: sell.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19332 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht