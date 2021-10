Mislukte aanval AEX op 800

Ook de Europese aandelenmarkten zullen gevoelig reageren op de tegenvallende ontwikkeling van de Chinese economie.

De Chinese economie groeide in Q3 met 4,9% tegen +7,9% in Q2 en een verwachting van +5,2%. De teruggang moet worden gezien tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, de energiecrisis, stijgende prijzen van grondstoffen en een beperkte aanvoer van onderdelen en grondstoffen. De consument blijft wel kopen. De Chinese detailhandelsverkopen stegen met 4,4% in september tegen +2,5% een maand eerder.

Futures wijzen op een iets lagere opening in de VS en Europa. Azië lager. Nikkei -0,3%, Shanghai 50 -0,5%, CSI 300-0,6% en Australië +0,1%. Euro/dollar 1,1578. Bitcoin +1,3% op 62.382. Goud doet niets op 1.768. Brent +1,1% op 85,76 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,1710%. US Bonds +0,03 op 1,6019%.

De AEX is opnieuw bezig met een vermoeide aanval op de grens van 800.

