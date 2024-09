Mogelijke gevolgen van de renteverlaging van de ECB voor ondernemers

In reactie op de sterk oplopende inflatie begon de Europese Centrale Bank eind 2022 met het verhogen van de depositorente. Dit moest helpen om de inflatie onder controle te krijgen. In de loop van 2024 nam de inflatie echter af en kwam deze dichter bij het beoogde inflatiedoel van twee procent. Tegelijkertijd lieten signalen zien dat de economie aan het afkoelen was. Om de economie te stimuleren, gaf de ECB aan de rente geleidelijk weer te willen verlagen. Zowel in juni als september van dit jaar is de rente met 0,25 procentpunt verlaagd. Veel economen verwachten dat de rente de komende tijd nog een aantal keer met 0,25 procentpunt wordt verlaagd. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor ondernemers?

Invloed op de privé-financiën van ondernemers

De al uitgevoerde en mogelijk nog toekomstige renteverlagingen kunnen ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de privé financiële situatie van ondernemers.

De renteverlaging van de ECB kan allereerst een positief effect hebben op hypotheekrentes. Voor ondernemers betekent dit dat het mogelijk aantrekkelijker wordt om een hypotheek af te sluiten, aangezien de maandelijkse lasten lager kunnen uitvallen door de dalende rentes. Dit geldt met name voor ondernemers die eerder moeilijkheden ondervonden om een hypotheek te krijgen door hun wisselende inkomsten. Hypotheekaanbieders zoals Van Lanschot bieden vaak maatwerkoplossingen voor ondernemers, waardoor zij toegang kunnen krijgen tot financiering die beter aansluit bij hun financiële situatie. Meer weten over de mogelijkheden? Informeer dan bij vermogensbeheer bij van Lanschot.

Met de lagere rente kunnen ook de rendementen op traditionele spaarproducten verder dalen. Dit kan ondernemers aanmoedigen om te zoeken naar alternatieve investeringen, zoals aandelen, vastgoed, of andere beleggingsproducten. Door de lage rente wordt sparen immers minder aantrekkelijk, terwijl beleggingen potentieel hogere rendementen bieden. Dit verhoogt mogelijk de vraag naar deskundig vermogensbeheer met gediversifieerde vermogensbeheerstrategieën om de beleggingsportefeuille (bijvoorbeeld die voor de aanvullende pensioenopbouw) te optimaliseren.

Invloed van de renteverlaging op de zakelijke financiën

Een lagere rente maakt het voor ondernemers aantrekkelijker om zakelijk geld te lenen. Dit bevordert investeringen en bestedingen, doordat de kosten voor leningen dalen. Lagere financieringskosten kunnen ondernemers ertoe aanzetten meer te investeren in innovatie en uitbreiding, wat weer groei bevordert. Daarnaast kunnen ondernemers ook overwegen om bedrijfskapitaal te herfinancieren tegen gunstigere voorwaarden, waardoor er meer ruimte ontstaat voor (zakelijke of privé-)uitgaven.

Financiën voortdurend monitoren vanwege kans en uitdagingen

De renteverlaging van de ECB biedt ondernemers zowel voor- als nadelen. Bij voordelen gaat het bijvoorbeeld om goedkopere leningen en gunstigere hypotheekvoorwaarden, bij nadelen om lagere spaarrentes. Doordat het gewijzigde monetaire beleid van de ECB allerlei gevolgen kan geven, is het belangrijk zowel de zakelijke financiële situatie als persoonlijke financiën voortdurend goed te monitoren. Zo kun je uitdagingen tijdig het hoofd bieden, en optimaal profiteren van nieuwe kansen.

