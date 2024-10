Mogelijke omslag AEX 860-880

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag last hebben van de tegenvallende vooruitzichten van Microsoft en Meta Platform.

Microsoft behaalde een winst per aandeel van 3,30 dollar tegen een raming van 3,10 dollar. De omzet van 65,6 miljard dollar is iets hoger dan verwacht. Teleurstellend is het de groei van de omzet in het nieuwe kwartaal met 10,6% tegen +16% het afgelopen kwartaal.

Meta behaalde een kwartaalwinst van 6,03 dollar tegen een raming van 5,25 dollar. De omzet van 30,6 miljard dollar is iets hoger dan verwacht. Beleggers zijn teleurgesteld over de groei van het aantal nieuwe gebruikers en de aanzienlijke stijging van kosten van infrastructuur.

Shanghai +0,3%. De officiële NBS Manufacturing PMI in China steeg van 49,8 in september naar 50,1 in oktober 2024, vergeleken met marktprognoses van 50,0. Het was de eerste stijging van de fabrieksactiviteit sinds april, waarbij de productiegroei het hoogste punt in zes maanden bereikte, terwijl de nieuwe orders zich stabiliseerden. Ondertussen bereikte het vertrouwen een piek in 4 maanden. China’s officiële NBS Non-Manufacturing PMI steeg van 50,0 in de voorgaande maand naar 50,2 in september 2024, hoewel hij achterbleef bij de marktverwachtingen van 50,4.

Nikkei -0,7%. De Bank of Japan (BoJ) handhaafde tijdens haar vergadering in oktober unaniem haar belangrijkste kortetermijnrente op ongeveer 0,25%, waarmee ze op het hoogste niveau sinds 2008 bleef en overeenkwam met de marktramingen. De beslissing van donderdag kwam te midden van een verschuivend politiek landschap na de verkiezingen in Japan en in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ondertussen heeft gouverneur Kazuo Ueda zijn bezorgdheid geuit over de steeds onzekerder wordende wereldwijde economische vooruitzichten.

