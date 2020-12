Monex opent kantoor in Luxemburg

Als antwoord op de risico’s die Brexit met zich meebrengt, opent valutaspecialist Monex Europe een nieuwe vestiging in Luxemburg.

De aanwezigheid in Luxemburg stelt Monex in staat om ongestoord internationale valuta- en betaaldiensten te kunnen blijven leveren aan in Europa gevestigde klanten na beëindiging van de Brexit-overgangsperiode op 31 december 2020.

Monex Europe maakt deel uit van Monex SAB de CV (“Monex Group”), een beursgenoteerde financiële instelling (BMV:MONEXB), en is een toonaangevende partij op de internationale valutamarkten. De Monex Group bedient wereldwijd meer dan 70.200 klanten, waaronder beursgenoteerde bedrijven, private ondernemingen en financiële instellingen uit verschillende sectoren. Vorig jaar voerde Monex 6 miljoen valutatransacties uit. De vestiging in Luxemburg zal als de volwaardige gereguleerde entiteit "Monex Europe S.A." opereren.

Nick Edgeley, Non-Executive Director en CEO van Monex Europe zegt: "Om succesvol in te spelen op een post-Brexit-klimaat, was het voor ons van het grootste belang om binnen de interne markt van de EU activiteiten te ontplooien waarmee wij onze klanten kunnen garanderen dat we aan al hun behoeften kunnen blijven voldoen. Luxemburg staat bekend als toegangspoort tot de interne markt en wij zijn zeer verheugd dat wij van de Commission de Surveillance du Secteur Financier een licentie hebben gekregen om als geautoriseerde betalingsdienstaanbieder te opereren. Monex Europe S.A. zorgt ook voor een soepele overgang van de diensten en producten van Monex-klanten naar een post-Brexit-omgeving. Bovendien sluit het goed aan bij onze groeistrategie.”

Met de oprichting van de nieuwe entiteit Monex Europe S.A. in het hart van het financiële district van Luxemburg verzekert Monex zich van zijn positie in dit Europese centrum voor gespecialiseerde financiële diensten. De vestiging in Luxemburg is het derde kantoor van Monex Europe op het Europese vasteland, naast de vestigingen in Madrid (sinds 2012) en Amsterdam (sinds 2015). Het hoofdkantoor van Monex Europe bevindt zich in Londen; het hoofdkantoor van de groep – het beursgenoteerde Monex SAB de CV – bevindt zich in Mexico Stad.

De afgelopen jaren heeft Monex zijn succes in Europa verder uitgebouwd door wereldwijd uit te breiden met een focus op het leveren van een proactieve en toegewijde gelokaliseerde services aan nieuwe en bestaande klanten. In 2017 lanceerde het bedrijf zijn Noord-Amerikaanse dochteronderneming, Monex Canada, die zich richt op het leveren van lokale ondersteuning aan zakelijke klanten in Noord-Amerika. Een jaar later vestigde Monex zich in Azië met de lancering van MonFX, een dochteronderneming in Singapore.

Héctor Lagos, oprichter, voorzitter RvB en CEO van Monex SAB de CV zegt: "Monex viert haar 35-jarig bestaan in de financiële sector en heeft gedurende deze periode een ambitieus plan voor wereldwijde expansie nagestreefd dat het vandaag de dag in staat stelt om internationaal betalingsdiensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat de opening van ons kantoor in Luxemburg het bereik van onze diensten in deze voor ons bedrijf belangrijke regio zal verbreden."

