Mooi lijstje AI-kanshebbers

Alphabet-aandelen kregen het zwaar voor hun kiezen na de release van ChatGPT, mogelijk omdat beleggers veronderstelden dat het gedaan was met de dominantie van Google op de search engine markt door de concurrentie van “chatbots”.

Jim Stillwagon, portfoliomanager Communications and Technology Equity Strategy bij T. Rowe Price, gelooft echter dat Google’s zoekmachine zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen om ook geavanceerdere AI-mogelijkheden te omvatten. “We zien al dat Google experimenteert met multimodale conversatieformats naast traditionele tekstgebaseerde blauwe links,” merkt hij op. “Met zes producten die elk meer dan 2 miljard gebruikers wereldwijd bedienen (Search, Gmail, Android, Chrome, YouTube en Google Play), denk ik dat Google aanzienlijke distributievoordelen zal hebben in de race om consumentgerichte AI-diensten op te schalen en te commercialiseren.”

Meta en Amazon

De voortgang bij Meta en Amazon in de ontwikkeling van generatieve AI blijft onduidelijk, hoewel Dominic Rizzo, Global Technology Equity Strategy Portfolio Manager, opmerkt dat Meta een belangrijke rol heeft gespeeld bij het opbouwen van de open-source community voor AI. “Ik denk zeker dat Meta alle tools heeft om een leider te zijn in AI,” merkt hij op, “en ik geloof dat de enorme cloud computing resources en interne halfgeleidercapaciteiten van Amazon een unieke kans bieden om generatieve AI te ontwikkelen en naar de massa te brengen.”

Microsoft

De meest directe uitdaging voor de AI-dominantie van Google is Microsoft, grotendeels vanwege zijn aanzienlijke investeringen en partnership met OpenAI. Microsoft is al begonnen met het integreren van chatbots in zijn Bing-zoekmachine en zijn Office-softwarepakket, en CEO Satya Nadella heeft ambitieuze plannen aangekondigd om OpenAI dieper in het software-ecosysteem van het bedrijf te integreren.

Bubbel

Terwijl de grote bedrijven geld in AI steken, ziet Rizzo een nieuwe AI-bubbel ontstaan – die mogelijk zelfs de dot-com-bubbel van eind jaren 90 kan overtreffen. Dit is een reden waarom hij zich richt op de bedrijven waarvan hij gelooft dat ze de ‘sleutelrol’ zullen spelen in de ontwikkeling van AI – die de onmisbare tools leveren voor verdere ontwikkeling ervan.

Op Rizzo’s lijst staan bedrijven die een centrale rol spelen bij het maken van de geavanceerde halfgeleiders die nodig zijn om AI-grondslagmodellen samen te stellen en uit te voeren. Bovenaan de lijst staat chipmaker NVIDIA, producent van graphics processing units (GPU’s), oorspronkelijk ontworpen voor videogames, die van cruciaal belang zijn geweest voor de ontwikkeling van ChatGPT en generatieve AI. “We staan echt aan het begin van een ongelooflijke revolutie die gebaseerd is op versnelde rekenkracht,” zegt Rizzo, “en ik geloof dat NVIDIA hierin voorop loopt.”

Rizzo is ook enthousiast over de vooruitzichten voor Advanced Micro Devices (AMD), een leider in zowel CPU’s als GPU’s. Hij wijst erop dat de nieuwe chip van het bedrijf, de MI300, in staat is om de voordelen van de seriële verwerking van een CPU en de parallelle verwerking van de GPU te combineren.

Nvidia en AMD

Allerlei soorten chips zullen gebruikt worden in de AI-revolutie, maar Rizzo is niet alleen enthousiast over het potentieel van AI-chipmakers zoals NVIDIA en AMD. “Hetgene dat me het meest opwindt, is de algemene siliciumintensiteit van AI,” merkt hij op. “Bijvoorbeeld, een AI-server kan tot wel drie keer meer DRAM (dynamisch RAM) verbruiken dan een traditionele server, en acht keer meer opslag.” Een cruciaal bedrijf is Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), dat een bekende leider is geworden in het maken van steeds kleinere procesnodes – een maatstaf voor hoe fijn transistoren op silicium kunnen worden geëtst en dus het aantal transistoren dat op een chip van een bepaalde grootte past. Samen met NVIDIA-GPU’s worden de geprezen ‘Bionic’-chips van Apple, die de nieuwste generatie iPhones en Macbooks aandrijven, gemaakt door TSMC.

TSMC

Maar dat is pas het begin van een geavanceerde productieketen. Op zijn beurt zou de huidige drie-nanometer procesnode van TSMC niet mogelijk zijn zonder de machines voor extreem ultraviolet (EUV) lithografie ontwikkeld door het Nederlandse ASML, een producent van halfgeleiderapparatuur. Het heeft 10 jaar en ongeveer 10 miljard euro gekost om EUV op de markt te brengen, en Rizzo betoogt dat de machines van 200 miljoen dollar per stuk waarschijnlijk de meest geavanceerde commerciële technologie zijn die er bestaat.

Synopsys

Naarmate AI steeds krachtigere chips vereist, worden de grenzen van de fysica getest en nadert het einde van de gestage verbetering van de chiptechnologie die voorspeld wordt door de Wet van Moore. Hierdoor zal het ontwerpen van chips naar verwachting steeds belangrijker worden voor de voortgang van AI. Electronic design automation (EDA) bedrijf Synopsys is een leider in chipontwerptechnologie en lijkt centraal te staan in het profiteren van de groeiende vraag.

De disruptie verspreidt zich al naar andere sectoren

Ironisch genoeg lijkt de software-industrie zelf een van de eerste sectoren die door AI wordt ontwricht. De programmeervaardigheden van ChatGPT zijn indrukwekkend, en hoewel het misschien mensen niet zal vervangen, denkt Rizzo dat ChatGPT en andere programma’s veel meer “10x-ontwikkelaars” mogelijk kunnen maken – een term uit de industrie voor de zeldzame individuen die 10 keer productiever zijn dan hun collega’s.

Ook in de gezondheidszorg heeft AI al vroege impact. In 2020 onthulden ingenieurs van Google’s DeepMind een AI, AlphaFold genaamd, die snel de driedimensionale structuur van bijna elk menselijk eiwit voorspelde op basis van zijn een-dimensionale keten van aminozuren – ketens van organische moleculen die duizenden exemplaren kunnen bevatten. In de voorafgaande halve eeuw was het onderzoekers gelukt om de structuur van slechts 17% van de ongeveer 20.000 eiwitten in het menselijk lichaam te identificeren.

Zoals beheerder van het U.S. large‐cap growth fonds en voormalig gezondheidswetenschapper Taymour Tamaddon het verwoordt, heeft DeepMind in wezen het probleem van het vouwen van eiwitten opgelost. Het health sciences team van T. Rowe Price houdt nauwlettend in de gaten hoe nieuwe kennis van eiwitstructuren en andere AI-ontwikkelingen de geneesmiddelenontwikkeling en andere medische vakgebieden zal beïnvloeden.

Ondertussen onderzoeken analisten en managers van T. Rowe Price de mogelijke implicaties van AI voor een scala aan andere sectoren en industrieën – waarbij ze rekening houden met de onzekerheden die worden gecreëerd door het ongekende tempo van verandering in het veld. “In de technologie is er soms alleen maar rook, en soms is er echt vuur,” zoals Rizzo het verwoordt. “In AI is er echt vuur.”

Geschreven door: Eddy Schekman

