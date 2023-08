Mooie cijfers ABN Amro, maar wachten met kopen

ABN Amro heeft dankzij de gestegen rente de winst over de eerste zes maanden met 81% zien stijgen tot 1,4 miljard euro. De rente-inkomsten stegen in deze periode met 27%. Het operationele resultaat steeg met 84%.

CEO Robert Swaak: “Onze samenleving heeft te maken met klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en macro-economische onzekerheid en tegelijkertijd zien we snelle technologische ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving hechten onze stakeholders aan veilig bankieren, duurzaam beleggen en financieren, en een solide bedrijfsmodel – allemaal essentiële elementen van onze strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. Onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ inspireert ons om onze klanten te steunen met eerlijk bankieren en om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijkertijd blijven we ons richten op de uitvoering van onze strategie en gaan we verder met de transformatie naar een toekomstbestendige bank.”

Fundamenteel is ABN Amro aantrekkelijk voor de lange termijn. Charttechnisch is het niet het meest ideale moment om te kopen. Hooguit zou men staffelend puts kunnen gaan schrijven, vooropgesteld dat men het op levering kan laten aankomen.

