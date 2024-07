Mooie cijfers ASML overschaduwd door nieuwe barrière VS

De mooie kwartaalcijfers van ASML worden overschaduwd door het zotte plan van de VS om nieuwe handelsbeperkingen aan landen op te leggen die ongewenst landen die toegang blijven geven tot geavanceerde halfgeleidertechnologie. Tokyo Electron, dat in een adem wordt genoemd met ASML, staat op de beurs van Tokio vandaag 7% lager.

Het FD schrijft: “Persbureau Bloomberg meldt woensdag dat de VS hun bondgenoten hebben verteld dat ze overwegen de zwaarste handelsbeperkingen te gebruiken die beschikbaar zijn als bedrijven het land. Het zou gaan om een maatregel die voor het eerst geïntroduceerd werd in 1959 om de handel in Amerikaanse technologieën te controleren. Die bepaalt dat als een product is gemaakt met behulp van Amerikaanse technologie, de Amerikaanse overheid de macht heeft om te voorkomen dat het wordt verkocht – inclusief producten die in het buitenland zijn gemaakt.”

Gelukkig heeft ASML laten zien dat het ook kan groeien tegen de achtergrond van het Amerikaanse beleid. De cijfers vallen mee. De omzet van 6,2 miljard euro is lager dan de 6,9 miljard euro een jaar geleden, wat als verwacht is. De winst van 1,6 miljard euro is hoger dan de raming van 1,6 miljard. Hoopgevend is de stijging van het orderboek van 3,6 miljard euro naar 5,6 miljard. Deze cijfers zijn geen reden om de koersval van Tokio Electron te volgen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19981 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Mooie cijfers ASML overschaduwd door nieuwe barrière VS ”

Terug naar het nieuws overzicht