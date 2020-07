Mooie cijfers BeSi leidden niet koersstijging

BeSi heeft mooie groeicijfers gepubliceerd, zowel op kwartaal- als op halfjaarbasis. De koers staat echter 0,4% lager op 38,40 euro.

De enige teleurstelling zit bij het orderboek, dat op kwartaalbasis met 15% daalde als gevolg van een lagere vraag naar geavanceerde mobiele toepassingen vanuit China. Op halfjaarbasis was sprake van een stijging van 30%. De omzet steeg over de eerste zes maanden met 24% tot 216 miljoen euro, het bedrijfsresultaat met 68% naar 67 miljoen euro en de winst per aandeel met 82% tot 0,69 euro. Voor het derde kwartaal verwacht het bestuur op kwartaalbasis een daling van de omzet tussen de 10% en 25%.

De koers staat nog steeds onderin de bandbreedte. Bovengrens ligt 9% boven huidige niveau.

