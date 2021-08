Mooie cijfers DSM, maar groei neemt af

DSM heeft de verwachtingen van de analisten overtroffen, maar dat is geen reden om de aandelen op dit niveau (170,55 euro) te kopen.

Over de eerste zes maanden steeg de aangepaste omzet met 10% tot 4,5 miljard euro en spurtte het aangepaste bedrijfsresultaat met 22% tot 925 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel steeg met 19% van 2,13 euro naar 2,54 euro. Het bestuur spreekt over de continuering van een goede start van het begin van het jaar. De verwachting van de groei van het bedrijfsresultaat is verhoogd. Het bestuur verwacht nu een groei van 15% tegen eerder een dubbelcijferige groei.

De prognose betekent ook een afname va de groei van het bedrijfsresultaat van 22% over de eerste zes maanden naar 15% over het hele jaar. Gezien de toename van de belastingdruk betekent dat doorgerekend een stijging van de winst per aandeel van rond de 12%. Volgens Refinitiv was de gemiddelde groei over de afgelopen 5 jaar 22%.

Het aandeel wordt verhandeld tegen 34 keer de door analisten getaxeerde winst. Gecombineerd met de technische positie zouden beleggers gedekte calls kunnen schrijven als zij hoogtevrees hebben. Bij gedwongen levering kan men dan weer beginnen met het schrijven van puts.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16354 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht