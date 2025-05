Mooie cijfers Microsoft

Microsoft Nederland zag zijn aandelen woensdag in de uitgebreide handel met ongeveer 9% stijgen, na het rapporteren van beter dan verwachte kwartaalcijfers, vooral dankzij sterke prestaties van de Azure-cloudactiviteiten en optimistische vooruitzichten.

Het bedrijf overtrof de LSEG-consensus met een winst per aandeel van $3,46 (verwacht $3,22) en een omzet van $70,07 miljard (verwacht $68,42 miljard). Vooruitblikkend riep Microsoft een omzet op tussen $73,15 miljard en $74,25 miljard, boven de consensus van $72,26 miljard. Azure wordt verwacht met 34-35% te groeien bij constante valuta, hoger dan de verwachte 31,5%.

In het derde fiscale kwartaal, afgesloten op 31 maart, steeg de omzet met 13% en de nettowinst met 18% tot $25,8 miljard, oftewel $2,94 per aandeel een jaar eerder. Deze resultaten bieden enige geruststelling aan beleggers, gezien de recente invoering van hogere importtarieven in de VS die de kosten kunnen beïnvloeden, vooral voor Microsoft’s geplande $80 miljard investering in datacenters voor AI-workloads in fiscaal 2025. Microsoft verhoogde zijn kapitaaluitgaven met bijna 53% tot $16,75 miljard, boven de verwachtingen van analisten.

De Azure-inkomsten groeiden met 33%, waarvan 16 procentpunten werden toegeschreven aan AI-activiteiten, wat hoger was dan de geschatte groei van rond 30%. Microsoft zag enige verbetering in niet-AI cloudprestaties, hoewel er nog ruimte is voor verbetering. De vraag naar AI-infrastructuur groeit sneller dan verwacht, waarbij mogelijk capaciteitsbeperkingen na juni kunnen optreden.

Azure

De Intelligent Cloud-divisie, waaronder Azure valt, behaalde $26,75 miljard omzet, een stijging van ongeveer 21% en boven de consensus. Microsoft meldt dat meer dan 15 miljoen gebruikers nu de GitHub Copilot-assistent gebruiken, een verviervoudiging ten opzichte van vorig jaar.

In de segmenten Productivity and Business Processes (inclusief Office en LinkedIn) en More Personal Computing (Windows, zoekadvertenties, apparaten) steeg de omzet respectievelijk met 10% tot $29,94 miljard en 6% tot $13,37 miljard, beiden boven de verwachtingen. LinkedIn’s recruitmentdienst blijft echter onder druk staan door een zwakke arbeidsmarkt. De verkoop van Windows-licenties en apparaten steeg 3%, ondanks verhoogde voorraden door tariefonzekerheden. De migratie van Windows 10 naar Windows 11 bij zakelijke klanten versnelt, met een stijging van 75%.

Tijdens het kwartaal kondigde Microsoft een nieuwe afspraak aan met AI-partner OpenAI, waarbij Microsoft een recht van eerste weigering krijgt voor nieuwe rekencapaciteit, zonder leveringsverplichting. Tegelijkertijd lanceerde OpenAI het Stargate AI-infrastructuurproject met partners als Oracle en SoftBank.

Koers 447 haalbaar. Aandelen kopen en/of puts schrijven

Fundamenteel niet erg duur gezien de groei

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20781 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht