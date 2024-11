Mooie cijfers Nvidia, maar iets lagere koers

Nvidia heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

De gerapporteerde winst per aandeel bedroeg 0,81 dollar tegen een raming van 0,75 dollar. De omzet van 35,1 miljard dollar ligt ruimschoots boven de raming van 33,2 miljard dollar. Nvidia zei dat voor het lopende kwartaal een omzet verwacht van 37,5 dollar tegen een raming van analisten van 37,1 miljard dollar.

De omzet bij Nvidia blijft stijgen en steeg met 94% op jaarbasis tijdens het kwartaal dat eindigde op 27 oktober. Dat is vertraging ten opzichte van de voorgaande drie kwartalen, toen de verkoop met respectievelijk 122%, 262% en 265% steeg.

Nvidia is de belangrijkste begunstigde geweest van de aanhoudende hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie. De aandelen zijn tot nu toe in 2024 bijna verdrievoudigd, waardoor het het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf is. In de premarket daalde de koers met 2,5% naar 142,20 dollar. Dat past in het technische plaatje, maar niet in de verwachtingen voor de lange termijn.

