Mooie herstelbeweging AEX

Vandaag zullen de Europese aandelenmarkten hoger openen. In de premarket staan de indices op een winst oplopend tot ongeveer 0,4%.

Het past in de beursestafette van een herstelbeweging in de VS en Azië, waarmee niet is gezegd dat indicatoren op groen staan. De AEX (607,24) is nog niet oversold genoeg.

De herstelbeweging van de markten kan worden toegeschreven aan de groeiende druk vanuit binnen- en buiteland op VS-president Trump om geen geweld te gebruiken tegen Iran. Dat leidde tot correcties, waardoor goud -0,53% is op 1.560,50, Brent -1,35% op 67,98 dollar, Nikkei +1,4%, Australië +1,3% en Kospi +0,9%. Euro/dollar is 1,1192. Euro/yuan is 7,7894. Duitse Bunds +0,003 op min 0,285%. US Bonds +0,007 op 1,818%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

