Mooie kansen voor na de crisis

Net iets meer dan de helft van de financiële topmensen van beursgenoteerde bedrijven denkt dat de Dow Jones eerst het coronadieptepunt van 19.000 zal testen voordat het aan een nieuwe krachtige stijging zal beginnen.

Het sluit aan bij wat enkele analisten denken, hoewel het leeuwendeel over de waan van de crisis heen kijkt.

Cees Smit, commercieel directeur Today’s Beheer: “Ik denk dat het lang duurt voordat we een economisch herstel krijgen en daardoor zal de beurs waarschijnlijk nog een keer een nieuwe bodem zetten.” In die fase komt er een moment dat beleggers de bedrijfsresultaten zwaar laten wegen.

Bob Homan, Hoofd Investment Office bij ING Bank

“Winstherstel is altijd langzamer dan economisch herstel. We verwachten op zijn vroegst dat winsten begin 2023 weer op het niveau van eind 2019 zitten. In onze ogen kan ook de aandelenmarkt pas op dat moment nieuwe hoogtepunten neerzetten. Op dit moment lijken bestaande trends, zoals digitalisering, online bestellen en werken vanuit huis, zich fors te versnellen door deze crisis. Onze favoriete sectoren op dit moment zijn dan ook IT, Communicatie-services (vooral content) en Gezondheidszorg. We denken dan aan aandelen als Microsoft, Alphabet en Amazon maar ook aan Pfizer, Roche en Gilead.”

Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck

“Ik zie kansen voor esport, bezorgdiensten, food en non-food, pharma, IT en communicatie. Uiteraard zijn dit de usual suspects en er zal al aardig wat verwachting zijn ingeprijsd.”

Martine Hafkamp, Fintessa

“Beleggers kunnen het beste afscheid nemen van aandelen van ondernemingen met een (te) hoge schuldenlast. Alleen bedrijven met een sterke balans hebben een serieuze kans om goed door deze crisis heen te komen. Bedrijven met flinke cashbuffers en het vermogen om meer cash te genereren hebben de voorkeur. Als deze crisis een ding duidelijk maakt is het wel de versnelde omschakeling naar een digitale wereld. Er wordt steeds meer online gekocht, virtueel contact gemaakt, op afstand vergaderd, digitaal gegevens uitgewisseld die vervolgens moeten worden opgeslagen, etc. Bij dit alles zijn platforms en software nodig. De kanshebbers zijn: Nvidia, Prosus, Equinix, Microsoft, Kimberly Clark.”

En wat zegt de koersgrafiek?

Het pessimisme van sommige analisten wordt nog niet weerspiegeld door de chart van de AEX, die sinds het dieptepunt van 400 in maart met 30% is gestegen. Echter, de crisis van eind vorige eeuw en de financiële crisis maken duidelijk dat de bear market uit drie hoofdbewegingen bestaat. De stuwende kracht van koopjesjagers in de afgelopen maanden kan omslaan als centrale banken stoppen met extra verruiming, overheden de uitgaven van de coronacrisis wegbezuinigen, een tweede golf van het coronavirus, tegenvallende bedrijfsresultaten en/of een escalatie van de handelsoorlog tussen China en de VS.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14994 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht