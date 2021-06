Mooie kansen voor selectie commodities

De prijzen van maïs en suiker zijn dit jaar scherp gestegen. De maïsprijs is sinds 1 januari 2021 al met 25% toegenomen. De prijs van suiker bleef niet achter en steeg met 21% dit jaar.

De hogere inputprijzen blijven, maar het post-Covid-19-herstel legt de producenten van ethanol geen windeieren. De Visie van Casper Burgering, econoom ABN Amro.De maïsprijs blijft dit jaar relatief hoog. De vraag vanuit de twee belangrijkste markten blijft robuust. Enerzijds neemt de vraag naar vloeibare brandstoffen – zoals ethanol als duurzame brandstof dat wordt bijgemengd bij bijvoorbeeld benzine – wereldwijd flink toe en anderzijds importeert China steeds hogere volumes, met name uit de VS. Daarnaast staat het aanbod van maïs uit Brazilië en Argentinië onder druk door de aanhoudende droogte. Maar droogte zou deze zomer ook zijn weerslag kunnen krijgen op de Augustus-oogsten in de VS. Met de toenemende kans op weersextremen is dit geen ondenkbaar scenario.

Ook de suikerprijs houdt dit jaar zijn relatief hoge niveau vast. Brazilië – het grootste suiker producerende land – heeft momenteel te kampen met droogte. Dit zet druk op het aanbod. En in India – na Brazilië het grootste suiker producerende land – is de regering voornemens om tot en met september een exportsubsidie van 31,4% te schrappen. Dit gaat ook ten koste van de beschikbaarheid van suiker. En dat terwijl de vraag naar suiker toeneemt. Per saldo gaat de International Sugar Organisation (ISO) uit van een tekort aan suiker in het seizoen 2020/21.

Wat kopen

Welke commodities kunnen nog in prijs stijgen. Het model van TradingView ziet charttechnishe opwaartse kansen voor onder meer goud, varkensbuiken, mais, sojabonen, koffie, olie en ethanol.

Selectie

Uit een scan met MetaStock blijkt dat breed gespreide commodity-ETF’s weinig potentie bieden. Bij de soft commodities biedt cacao de meeste kansen met een potentie van 8,7%, bij de metalen is dat platinum (6,2%) en bij de agrarische producten is dat tarwe (7,9%).

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16143 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht