Mooie koopkandidaten cashless betalen

De Covid-19 pandemie heeft niet alleen voor een sterke toename van e-commerce gezorgd maar ook zijn de grenzen tussen e-commerce en de traditionele detailhandel verder vervaagd, stelt Guy de Blonay, fondsmanager bij Jupiter Asset Management.

Geen van deze trends is nieuw. Maar het tempo van de veranderingen is waarschijnlijk met een paar jaar versneld en de betaalbedrijven spinnen hier garen bij. Zij profiteren van de verschuiving naar e-commerce en maken gebruik van nieuwe omzetkansen door hun technologie in te zetten om traditionele retailers te helpen bij de overgang naar deze nieuwe ‘omni-channel’-wereld.

In het algemeen heeft Covid-19 geleid tot een versnelling van de overgang naar een cashless society wereldwijd, die voor alle spelers een netto positief resultaat zou moeten opleveren, ondanks de belangrijke verschuiving van marktaandelen naar e-commerce.

E-commerce wint aan kracht

Bijna twee maanden van lockdown en winkelsluitingen hebben geleid tot een wereldwijde stijging van de online retailverkoop. Gegevens van de Bank of America suggereren dat 30% van alle kaarttransacties in de VS in mei online plaatsvond – een stijging van ongeveer 15% vóór de invoering van social distancing. Fysieke winkels zullen op een gegeven moment weer opengaan, maar het is moeilijk te kwantificeren hoeveel van deze online verschuiving op de langere termijn zal aanhouden. De verandering in het gedrag van klanten als gevolg van de pandemie zal langdurige gevolgen hebben. Voor het eerst is online retail doorgedrongen tot nieuw leeftijdscategorieën (45 jaar of ouder) en nieuwe productcategorieën (boodschappen, gezondheidsproducten).

Belangrijker nog is dat de penetratiegraad van e-commerce vóór Covid-19 suggereert dat er nog veel groei in het vat zit. Het aandeel van online in de detailhandel is meer dan 20% in China, schommelt rond de 15% in de VS en het VK, maar blijft onder de 10% in continentaal Europa en Japan. Over het geheel genomen zal de e-commerce markt waarschijnlijk een impuls krijgen op de lange termijn.

Omni-channel is de nieuwe norm

Naast e-commerce heeft social distancing hybride koopgedrag gestimuleerd dat zich op het kruispunt van online en fysieke retail bevind. Zo kan een klant bijvoorbeeld online de voorraad van een bepaald product in verschillende winkels controleren, de transactie met zijn smartphone betalen en het artikel een paar uur later op de door hem gekozen locatie ophalen (“click and collect”). Het online kopen van een product, maar het in de winkel kunnen terugbrengen (“click & return”) kan ook een populaire optie zijn, met name in de kledingsector.

Ongetwijfeld begonnen de lijnen tussen fysieke en online retail al lang voor het uitbreken van de pandemie te vervagen. In 2016 bleek uit een studie van Deloitte dat de ervaringen van consumenten op digitale kanalen (online of mobiel) daadwerkelijk invloed hadden op 56 cent van elke dollar die in fysieke winkels wordt uitgegeven. Dit bedrag zou nog hoger kunnen uitvallen in een context waarin social distancing de norm zou kunnen blijven.

Omni-channel lijkt in theorie gemakkelijk te implementeren. Maar in de praktijk hebben bedrijven moeite om hun klanten een naadloze en geïntegreerde ervaring te bieden over alle kanalen heen, digitaal of fysiek. Om het juiste aanbod op het juiste moment te kunnen pushen, hebben online retailers één datapool nodig die informatie over transacties over alle betaalmethoden en over alle kanalen voor elke individuele klant verzamelt. Dat is moeilijk te realiseren gezien de versnippering van het huidige betalingsverwerkingslandschap met veel retailers die verschillende partners gebruiken voor online en in-store betalingsverwerking.

Hoe toegang te krijgen tot het thema

Winnaars van de versnelde overgang naar e-commerce zijn de betaalbedrijven zoals Adyen en Paypal. Deze laatste kondigde een recordaantal nieuwe rekeningen aan in het eerste kwartaal. De opkomst van omni-channel biedt deze spelers toegang tot de traditionele markt voor de verwerking van betalingen in de winkel, waar nog steeds bijna 80% van alle betalingen worden verwerkt. Adyen heeft daar een zekere mate van tractie gekregen met zijn unieke technologie die het mogelijk maakt voor webwinkeliers om alle transacties zowel in de winkel als online op hetzelfde platform te verwerken. Zowel Adyen als Paypal zijn holdings in de financials strategie van Jupiter.

Andere holdings in de strategie, zijn de meer traditionele betalingsaanbieders Global Payments in de VS, en Worldline en Nexi in Europa. Covid-19 heeft geleid tot een versnelling van de overgang naar cashless societies wereldwijd, wat voor deze spelers een netto positief effect zou moeten hebben, ondanks de verschuiving van marktaandelen van in-store naar e-commerce. Worldline en Nexi kunnen de voordelen van innovatie en omni-channel bieden aan kleine retailers die slechts beperkt toegang hebben tot banken of e-commercespelers.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14971 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht