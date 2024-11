Mooie opwaartse signalen AEX

De AEX heeft technisch alle ruimte om te stijgen tot boven de 900. De index staat onder de bandbreedte en de indicatoren staan laag.

De Fed heeft de rente met een kwartje verlaagd. De bandbreedte is nu 4,50-4,75% in lijn met de verwachtingen en na een jumbo verlaging met 50 basispunten in september. Tijdens de persconferentie verklaarde Fed-voorzitter Powell dat de verkiezingen op korte termijn “geen effect zullen hebben” op de beslissingen van de Fed en dat hij niet zou aftreden als Trump hem dat zou vragen.

Shanghai -0,4%: De Shanghai Composite daalde, terwijl de Shenzhen Component vrijdag 0,3% verloor tot 11.200, waarmee de winsten van eerder in de sessie ongedaan werden gemaakt/ Beleggers wachtten op aankondigingen van extra stimuleringsmaatregelen van Peking om de impact van hogere tarieven onder een presidentschap van Donald Trump tegen te gaan. Winstnemingen wogen ook op de markt, aangezien beide benchmarkindexen de hoogtepunten naderden die in oktober werden bereikt na de eerste stimuleringsmaatregelen. Beleggers kijken uit naar een verklaring van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres, dat zijn vergadering vandaag afrondt. De regering kan plannen schetsen voor extra schulduitgifte om de economie te ondersteunen.

Nikkei +0,3%: De Japanse gezinsuitgaven daalden in september met 1,1% j-o-j, een kleinere daling dan de daling van 1,9% in augustus en beter dan de marktverwachtingen voor een daling van 2,1%. Dit is de zevende maand van verminderde gezinsuitgaven in 2024.

