Mooie start AEX naar hoger niveau

De AEX is vandaag flink hoger geopend met een winst van 1,3% op 757,74.

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “De openingsrally van het jaar zet grafisch gezien door, hoewel er fundamenteel grote twijfels zijn. De AEX staat in een bullish flag op de daily chart. Als een duurzame uitbraak boven 760 punten lukt, worden nieuwe koopsignalen geactiveerd en stijgt het koersdoel naar 770 punten.” Beleggers voor de lange termijn kunnen uitgaan van een stijging van 10-20%.

Op de gepubliceerde kwartaalcijfers wordt goed gereageerd. Aegon +3,% op 5,15 euro, ArcelorMittal +0,7% op 27,32 euro, Unibail +1,3% op 62,41 euro en Unilever +0,3% op 46,26 euro.

Ook positief inflatienieuws uit Duitsland. De inflatie is redelijk stabiel op 8,7% in januari tegen 8,6% in december en een verwachting van 8,9%. In Nederland is de inflatie in januari op 7,6%, het laagste niveau in 11 maanden. Duitse Bunds -0,05 op 2,3170%. US Bonds -0,04 op 3,6107%.

Chart AEX: opgaande trend wordt vastgehouden

