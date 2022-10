Mooie trend AEX + Shell + Unilever

Het draait vandaag op de Amsterdamse beurs om de hoogte van de renteverhoging door de ECB en de cijfers van de zwaargewichten Shell en Unilever.

Algemeen wordt aangenomen dat de ECB de rente met 75 basispunten zal verhogen. Over het marktsentiment zegt Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “Nu de psychologische grens op 660 punten is overschreden, wordt de lucht op de beurs steeds dunner. Ook al voedt het nog lopende cijferrapportageseizoen de hoop, hoop mag geen strategie zijn op de aandelenmarkten. De herfstrally heeft zich dit jaar tot nu toe in parade ontvouwd. De AEX is sinds het begin van de maand ongeveer 5% gestegen, waardoor het herstel vaart kreeg. Wij hebben echter in het verleden vastgesteld dat na een herfstrally in Amerikaanse verkiezingsjaren halverwege het jaar, de eindejaarsrally platvalt. De neerwaartse risico’s blijven dus groot en zouden tot een correctie kunnen leiden.”

Shell

Shell (26,57 euro) laat een stijgende trend zien. Zwak puntje is de afname van de bovengrens van de bandbreedte. De olieprijs was in de verslagperiode ongeveer 20% hoger, wat garant zou moeten zijn voor mooie cijfers. Op 28-30 euro ligt een zware weerstand.

Shell heft het kwartaal afgesloten met een winst van 9,5 miljard dollar wat overeenkomt met de verwachtingen. Vorig jaar was het 4,1 miljard dollar. Het dividend zal met 15% worden verhoogd.

Unilever

De trend van Unilever staat onder druk, nog steeds. Ook de bovengrens van de bandbreedte laat een dalende trend zien. Iets boven de huidige koers van 44,61 euro ligt een weerstand/steun.

AEX

De AEX (665,63) laat op diverse punten een trendmatige verbetering zien. Pas op 734 ligt een redelijk zware weerstand.

Geschreven door: Eddy Schekman

