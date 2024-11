Morningstar: ‘Het is een onvoorspelbaar jaar geweest voor de GRANOLAS’

2024 is tot dusver een bewogen jaar geweest. In de VS zijn technologieaandelen gerezen en gedaald door het veranderende sentiment rond kunstmatige intelligentie en een financiële nieuwscyclus gedreven door bedrijfswinsten en de Federal Reserve. En in Europa hebben verkiezingen en renteverlagingen de markten door elkaar geschud.

Geen wonder dat dit de beste bedrijven van Europa heeft getroffen, die in 2020 door analisten van Goldman Sachs de “GRANOLAS” werden genoemd.

Wat zijn de GRANOLAS aandelen?

De GRANOLAS zijn een verzameling van grote namen uit een breed scala van industrieën op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk. Voor een beperkt aantal aandelen noemt Morningstar de Fair Value:

– GSK (GSK)

– Roche (ROG)

– AstraZeneca (AZN)

– Novo Nordisk (NOVO B)

– Nestlé (NESN)

– Novartis (NOVN) Fair Value 91 Zw.fr

– L’Oréal (OR)

– LVMH (MC) Fair Value 650 euro

– ASML (ASML) Fair Value 850 euro

– SAP (SAP) Fair Value 150 dollar

Volgens Michael Field, senior aandelenstrateeg bij Morningstar, hebben de GRANOLAS in 2024 gemengde prestaties geleverd. Hij zegt dat er geen duidelijk waarneembaar patroon is dat beïnvloedt hoe elk aandeel heeft gepresteerd. “Het is een onvoorspelbaar jaar geweest voor de GRANOLAS,” zegt hij. “Het grootste verschil tussen hen en de Magnificent Seven is dat ze erg gericht zijn op technologie. De GRANOLAS zijn sterk gediversifieerd over verschillende sectoren en de prestaties waren wisselend.”

Wat gebeurt er met de GRANOLAS-aandelen in 2025?

In 2025 verwacht Field dat de waarderingen van bepaalde GRANOLAS-aandelen zich zullen “heroriënteren”, waarbij eerdere achterblijvers het goed doen en outperformers het moeilijk hebben. Consumentenaandelen is bijvoorbeeld een sector die het dit jaar moeilijk heeft gehad.“ Je zou een stijging van de consumentenprijzen kunnen verwachten in het volgende kwartaal of misschien nog verder. We hadden resultaten van Unilever en de [verkoop]volumes stegen. Dat is een positief teken. “Dus wat je de komende maanden misschien zult zien, is dat gladstrijken. Aandelen die het slecht hebben gedaan, zullen beter gaan presteren en vice versa,” voegt hij eraan toe.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20391 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht