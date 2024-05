Morningstar’s vier favoriete mijnbouwaandelen

Tot de favorieten van Morningstar’s analisten in de mijnbouwsector behoren BHP noch Anglo American. De top picks van analisten Tan en Mills zijn Newmont (goud), Whitehaven (kolen), Iluka Resources (mineraalhoudend zand) en New Hope (kolen). Allevier zijn deze bedrijven tegen de trend binnen de sector in juist ondergewaardeerd op de beurs.

Morningstar’s mijnbouwfavoriet 1: Newmont

• Fair Value: $50

• Morningstar Rating: 5 sterren

• Economic Moat: None

• Uncertainty Rating: Medium

In Newmont hebben de analisten vertrouwen vanwege zijn acquisitie van Newcrest afgelopen november, waardoor het dichter in de buurt is gekomen van Barrick Gold – ’s werelds grootste goudproducent. Zij verwachten dat Newmont grofweg 6,9 miljoen ounce goud zal verkopen dit jaar na de tegenvallende verkoop vorig jaar. Daarnaast produceert de nieuwe combinatie Newmont-Newcrest ook nog een aanzienlijke hoeveelheid koper.

Mijnbouwfavoriet 2: Whitehaven

• Fair Value: 9,50 Australische dollar

• Morningstar Rating: 3 sterren

• Economic Moat: None

• Uncertainty Rating: Very High

Dan Whitehaven: het aandeel wordt afgestraft op de beurs door beleggers met duurzaamheidszorgen. Maar volgens Tan en Mills van Morningstar is de overname van twee metallurgische kolenmijnen van BHP een slimme zet geweest. Daardoor is het concern nu gediversifieerder (van de productie is de helft thermische kolen en de andere helft metallurgische kolen).

De leningen die Whitehaven hiervoor aan moest gaan, zijn intussen draaglijk. En doordat de productie van kolen beperkt zal worden vanwege klimaatzorgen, zit het met de prijs ervan wel snor.

Mijnbouwfavoriet 3: Iluka Resources

• Fair Value: 9,50 Australische dollar

• Morningstar Rating: 4 sterren

• Economic Moat: None

• Uncertainty Rating: High

Illuka, de Australische exploitant van zware mineralen zoals zirkoon en rutiel, heeft momenteel de wind vol tegen: denk aan de gedaalde prijs voor zandmineralen vanwege de lagere vraag vanuit China en West-Europa. Maar op de wat langere termijn ziet het er goed uit voor Iluka, volgens Morningstar-analisten Tan en Mills, vanwege het gebrek aan goede bronnen waar zware mineralen gewonnen kunnen worden.

Zeker omdat Illuka van plan is een raffinaderij te openen in West-Australië, in Eneabba. De kans dat het extra overheidssteun zal krijgen, is ook groot, vanwege het strategische belang van zware mineralen voor de Westerse wereld, aldus de Morningstar-analisten.

Mijnbouwfavoriet 4: New Hope

• Fair Value: 5,70 Australische dollar

• Morningstar Rating: 3 sterren

• Economic Moat: None

• Uncertainty Rating: Very High

Net als Whitehaven heeft ook het eveneens Australische New Hope last van duurzaamheidszorgen van beleggers. Doordat de prijs van thermische kool gedaald is, is ook de beurskoers gezakt. Ook maken beleggers zich zorgen over een rechtszaak die tegen het concern aangespannen is vanwege de exploitatie van een mijn in Queensland.

Maar analisten Tan en Mills denken dat New Hope die rechtszaak zal winnen én de komende jaren meer thermische kolen zal gaan produceren. Dat wordt volgens hen kassa voor aandeelhouders: een groot deel van de vrije kasstroom die daar uit voortvloeit, zal New Hope aan hen geven in de vorm van dividend en terugkoop van eigen aandelen.

