MSCI kan mooi ritje maken

De MSCI World Index Futures (2.911) laat een stijgende lijn zien.

De oplopende RSI is een aanwijzing dat de opgaande beweging aan kracht wint. Voor een aanval op de 3.200 zijn meerdere positieve impulsen nodig. Bij een mislukte aanval kan de future dalen naar het huidige niveau, dat dan een steun is op basis van de beweging die eind vorig jaar is ingezet.

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “De AEX verdedigt zijn bullish impulsen en zet zijn rally voort. De lichte daling van de inflatie in Duitsland biedt steun, maar dit zal de ECB er niet van weerhouden om donderdag de belangrijkste rentetarieven te verhogen. Hoewel de dalende energieprijzen de druk op de inflatie iets hebben verlicht, blijven de voedselprijzen hoog en mogen ze niet worden genegeerd. Vanmiddag zullen beleggers aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zich richten op de Amerikaanse inflatie. Het wordt als een uitgemaakte zaak beschouwd dat de FED neigt naar een rentepauze. De goudprijs breidt zijn winsten uit, de verwachte rentepauze tilt het gele edelmetaal op en drukt de US-dollar. Carry traders profiteren van de zwakke dollar en zetten de rally in de euro voort. Een rentepauze in de VS en verder stijgende rentes in Europa maken de euro aantrekkelijker”.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

