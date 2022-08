Na inflatie is recessie het nieuwe spook (zeggen ze)

De inflatie zal in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk vertragen, net als de groei. Maar veel consumenten en bedrijven hebben nog nooit zulke sterke balansen gehad als nu, schrijft product director Fabio Faltoni bij de Multi asset mid-year outlook van vermogensbeheerder Invesco.

“Tijdens de eerste helft van het jaar gingen de meeste activaklassen in de uitverkoop omdat de vrees voor inflatie groter werd. Dat heeft ertoe geleid dat aandelen, en met name aandelen met een lange looptijd (groei), aanzienlijk terrein hebben verloren. Tussen 1 januari en 25 juli verloor de MSCI ACWI 18%, waarbij MSCI Growth in dezelfde periode nog ongeveer 13% lager noteerde dan MSCI Value.”

“Tot dusver hebben de bedrijfswinsten goed standgehouden. Maar de markten worden steeds bezorgder dat de bedrijfswinsten kunnen afzwakken. Als de groei inderdaad in belangrijke mate teleurstelt, dan kunnen aandelen nog een stap dieper duiken voor ze een bodem bereiken. Een afname van de winsten zal dan meer doorwegen dan een afname van de multiples.”

“In dat recessiescenario moeten obligaties opnieuw bescherming bieden tegen een daling van de aandelenkoersen. Er zijn aanwijzingen dat de verstrakking van het monetair beleid bijna zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat zou het rendement op obligaties moeten stabiliseren.”

“Als de winsten sterk tegenvallen, kan dat voor aandelenbeleggers het punt van capitulatie betekenen. De geschiedenis leert ons dat de rendementen op aandelen de neiging hebben om eerder te dalen dan de winsten. Wij wachten op bewijzen van die capitulatie voordat we meer aandelen kopen en geven de voorkeur aan aandelenposities via relative value trades, een beleggingsstrategie waarbij een of meer effecten worden verhandeld in verhouding tot elkaar. Voor alle duidelijkheid: wij denken dat winstverschillen in de tweede helft van het jaar een veel sterkere factor voor het aandelenrendement zijn, en dat de winstverschillen tussen de sectoren sterk uiteen zullen lopen.”

“Naarmate de aandacht in de komende maanden verschuift van inflatie naar groei, zouden de koersen van obligaties en aandelen niet langer samen moeten dalen. In de tweede helft van het jaar kunnen obligaties in waarde stijgen en aandelen dalen.”

“Op de valutamarkten heeft de Amerikaanse dollar sterk gepresteerd. De dollar is vooral sterker geworden ten opzichte van de valuta’s van de ontwikkelde markten. Een bijzondere situatie, gezien de uitverkoop van de aandelenmarkten. Nog ongebruikelijker is de zwakke prestatie van de Japanse yen. Die zwakte heeft enige buffer geboden aan Japanse aandelen, die beter hebben gepresteerd dan verwacht.”

“De vrees voor inflatie maakt plaats voor de vrees voor een recessie, en de Amerikaanse dollar profiteert van zijn status als veilige haven. Ook ten opzichte van het pond zal de dollar sterk blijven, maar ten opzichte van andere valuta’s beginnen wij ons af te vragen hoeveel hoger de dollar nog kan gaan. Intussen geven we meer aandacht aan bepaalde valuta’s van opkomende markten, via shortposities ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Voor de tweede helft van het jaar kijken wij ook meer naar FX-crosses, een valutapaar of een transactie waarbij geen Amerikaanse dollar betrokken is.”

