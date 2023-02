Naschokjes Europese aandelenmarkten (= positief)

De Europese aandelenmarkten kunnen vrij gemakkelijk naschokjes ervaren van de zwakke stemming van vrijdag.

De ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie heeft beleggers kopschuw gemaakt. Even afwachten. De core-inflatie van 4,7% in januari was hoger dan de 4,6% in december en beduidend hoger dan waarop de markt had gerekend (4,3%). De daling lijkt niet door te willen zetten. Misschien voor enige maanden een zijwaartse beweging.

De Amerikaanse indices bewegen rond het slot van vrijdag. Dat is weinig bemoedigend na de verliezen van 1,0% voor de Dow tot 1,7% voor de Nasdaq. Het verschil in ontwikkeling en vooral het hoge(re) verlies voor de Nasdaq geeft aan dat de angst voor de rente groot is.

Azië lager. Nikkei -0,1%, Shanghai -0,4%, Sensex -0,6% en Hong Kong -0,6%. At gaan de Aziaische centrale banken later deze week zeggen en doen? Brent -0,5% op 82,65 dollar. Euro/dollar 1,053.

Door de schokken op de Europese aandelenmarkten is de AEX gedaald tot bijna de ondergrens van de bandbreedte. Dat is positief. Wellicht het begin van een kentering, maar dan zal de trend niet mogen verslechteren. De korte en lange trend vertonen een afvlakking bij een dalende RSI.

