Nasdaq boven bovengrens (oppassen)

De opening van de Amerikaanse markten stelt niet veel voor. De indices bewegen in de premarket rond het slot van gisteren. De Nasdaq (8.574) is op dagbasis boven de bovengrens van de bandbreedte gekomen. Hierdoor is de opwaartse kracht afgenomen, wat ook tot uitdrukking komt in de gezapige stemming in de voorbeurs. Het is de traditionele stilte voor de feestdagen.

Ook Europa laat het afweten met overwegend lagere koersen: FTSE -0,50%, DAX -0,64% en AEX -0,57%. In het VK is de orderontvangst verslechterd. Het overschot op de Europese handelsbalans is opgelopen tot 28 miljard euro in oktober van 13,2 miljard een maand eerder. De export steeg met 5,6% en de import met 4,4%.

