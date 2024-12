Nasdaq schreeuwt om correctie. Wat koop je?

Het is zo logisch als wat. De Nasdaq boekt het ene record naar het andere en de Nasdaq 3x short ETF dendert omlaag naar een dieptepunt, gisteren 5,79 euro. Maar wat koop je?

Bedenkelijke chart Nasdaq

De Nasdaq staat op 19.737 hoog in de bandbreedte. De indicatoren staan eveneens hoog. Dat is ‘schreeuwen’ om een correctie. De vraag is alleen hoe groot zal die zijn: vergelijkbaar met die kleine in november of die forse in juli? Gezien de lengte van de opgaande beweging moet rekening worden gehouden met een wat forsere correctie met minimaal een aanval op de ondergrens van 18.600 met een uitloop naar 16.300. (lees door onder de grafiek)

Dan komt de Nasdaq 3x short ETF

Zo torenhoog de Nasdaq eruit ziet, zo koopwaardig laag schittert de chart van de Nasdaq 3 x short ETF.

