Nederlaag voor Apple

De koers van Apple daalde vrijdag met 3,3% naar 148,97 dollar nadat een rechter had toegestaan dat apps voor aanvullende abonnementen mogen worden omgeleid naar systemen bij de Apple Store.

De machtspositie van techbedrijven wordt wereldwijd afgebroken. Dat proces is nog lang niet voorbij. In het Westen kan het hooguit worden vertraagd via de rechtbank. Wereldwijd moeten techbedrijven nog leren dat zij zich moeten schikken naar de regels.

Voor Apple wordt 30 keer de winst betaald, even hoog als voor Alphabet, maar beduidend minder dan de k/w van 36 voor Microsoft.

Charttechnisch is Apple geen ongevaarlijk aandeel gezien de ontwikkeling van de RSI. Een correctie zou niet misstaan. De ondergrens van de bandbreedte op weekbasis ligt op 100 euro (chart is in euro’s). Longposities ten dele afschermen kan geen kwaad.

