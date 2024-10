Nederlandse beleggers omarmen Europese aandelen

Europese en Nederlandse aandelen waren in het derde kwartaal van 2024 erg in trek bij Nederlandse particuliere beleggers. Dit blijkt uit de meest recente kwartaalanalyse van handels- en beleggingsplatform eToro.

In Nederland was de grootste stijger ASML, dat het aantal beleggers dat het aandeel in zijn portefeuille heeft zag toenemen met een indrukwekkende 37,5%. Het aandeel steeg drie plekken in de top 10 meest aangehouden aandelen van plek 8 naar plek 5 (tabel 2). Deze toename weerspiegelt het groeiende vertrouwen in de Nederlandse chipmachinefabrikant en zijn cruciale rol in de wereldwijde halfgeleiderindustrie, waarbij beleggers deze zomer ook aandelen kochten toen ASML’s aandelenkoers daalde na teleurstellende prognose voor het derde kwartaal. Shell en ING Groep volgden op de voet met respectievelijke stijgingen van 31,3% en 29,1% in het aantal beleggers op het platform.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “De toegenomen interesse in Europese en Nederlandse bedrijven, met name ASML, is veelzeggend. Na de renteverlaging door de ECB in juni zijn beleggers op zoek gegaan naar kansen dichter bij huis. ASML profiteert niet alleen van deze trend, maar ook van de groeiende vraag naar geavanceerde chips en zijn sleutelrol in de AI-revolutie.”

Andere bedrijven die een aanzienlijke groei in populariteit zagen onder Nederlandse beleggers zijn ABN AMRO Group met een stijging van 17,7% en Volkswagen met een toename van 18,9%. Niet alle bedrijven met een lokale binding waren in trek. Bedrijven als Koninklijke Ahold en Unilever zagen dalingen van respectievelijk 14,2% en 13,2%.

Amerikaanse aandelen minder populair

Terwijl Nederlandse en Europese aandelen in trek waren, zagen veel Amerikaanse bedrijven hun populariteit afnemen onder Nederlandse beleggers. Bedrijven als Salesforce (-16,8%) en Adobe Systems (-16%) zag het aantal Nederlandse beleggers afnemen. De grootste daler in ons land was Starbucks (-20,1%). Sommige Amerikaanse bedrijven zagen het aantal beleggers wel toenemen, zoals Intel (+13,6%), Micron Technology (+11,2%), en NVIDIA (+10,2%).

Van Oudheusden voegt toe: “Nederlandse beleggers lijken selectief te zijn in hun tech-investeringen. Ze kopen wel de dip bij bedrijven als Intel en NVIDIA, wat suggereert dat ze vertrouwen hebben in het langetermijnpotentieel van deze bedrijven, ondanks recente tegenslagen.

De populariteit van Europese en lokale aandelen, gecombineerd met strategische investeringen in geselecteerde bedrijven uit de techsector, laat zien dat Nederlandse beleggers zowel kansen dicht bij huis als mondiale AI-trends nauwlettend in de gaten houden. Het lijkt erop dat beleggers hun eieren niet in een mandje leggen, maar slim kiezen voor een mix van vertrouwde markten en kansrijke techaandelen.”

Europese aandelen ook buiten Nederland in trek

De voorkeur voor Europese aandelen blijft niet beperkt tot Nederlandse beleggers. Zo was het Italiaanse energiebedrijf Eni wereldwijd de grootste stijger met een toename van 80% in het aantal beleggers. Andere Europese energiebedrijven zoals TotalEnergies (+48%) en Enel (+36%) zagen ook significante stijgingen, evenals banken zoals Santander (+38%) en BNP Paribas (+37%). Het waren vooral Europese beleggers die deze aandelen toevoegden aan hun portefeuille.

Tabel 1: Aandelen die kwartaal-op-kwartaal de grootste proportionele stijging en daling zagen onder Nederlandse beleggers op het eToro-platform

Grootste stijgers Nederland Grootste dalers Nederland Ranking Bedrijf Toename gebruikers met dit aandeel Bedrijf Afname gebruikers met dit aandeel 1 ASML 37,5% Starbucks 20,1% 2 Shell 31,3% Salesforce 16,8% 3 ING Groep 29,1% Adobe Systems 16,0% 4 Volkswagen 18,9% McDonald’s 15,9% 5 ABN AMRO 17,7% Koninklijke Ahold 14,2% 6 Intel 13,6% Unilever 13,2% 7 Micron Technology 11,2% AT&T 12,9% 8 NVIDIA 10,2% PayPal Holdings 12,6% 9 TSMC 8,6% Shopify 12,5% 10 NIKE 7,2% Palantir Technologies 12,3%

Tabel 2: Meest aangehouden aandelen onder Nederlandse eToro-gebruikers in het derde en tweede kwartaal van 2024

Bedrijf Ranking eind Q3 Ranking eind Q2 NVIDIA 1 1 Tesla 2 2 Amazon 3 3 Microsoft 4 5 ASML 5 8 Apple 6 4 Nio 7 6 Alphabet 8 7 Meta Platforms 9 9 Alibaba 10 10

