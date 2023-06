eToro: Nederlandse particuliere beleggers zien barsten in bullmarkt

30% van de Nederlandse particuliere beleggers verwacht in 2024 de ‘echte’ start van een bullmarkt. Voor de tweede helft van 2023 geven Nederlandse beleggers de voorkeur aan de sectoren technologie, financiële dienstverlening en energie.

Hoewel de AEX Index ruim 20% hoger staat dan de laagste koers in oktober 2022 denkt slechts 16% van de Nederlandse particuliere beleggers dat we al in een bull run zitten. Dit blijkt uit het meest recente Retail Investor Beat-onderzoek van sociaal investeringsnetwerk eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 13 landen waarvan 500 Nederlandse beleggers.

Van de Nederlandse ondervraagden voorziet 14% later dit jaar nog de start van een aanhoudende opleving, maar de meerderheid (39%) van de beleggers verwacht dat een langdurige bullmarkt op zijn vroegst in 2024 begint. Het aantal Nederlandse particuliere beleggers dat vreest voor een economische recessie is sinds vorig kwartaal bijna verdrievoudigd. Als gevolg hiervan daalde het aantal Nederlandse beleggers dat vertrouwen had in hun portefeuille met zes procentpunt van 93% in het eerste kwartaal naar 87% tegen het eind van het tweede kwartaal. Een recessie wordt door Nederlandse beleggers inmiddels gezien als het grootste risico voor de eigen beleggingen in de komende drie maanden (24% ten opzichte van 9% in Q1). Drie maanden geleden werd internationaal conflict nog het vaakst genoemd (22%) als grootste risicofactor voor de eigen beleggingen, naar 5% nu.

eToro marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “De nuchterheid van Nederlandse particuliere beleggers blijkt uit de scepsis over de huidige bullmarket. Ondanks de stijging van de AEX dit jaar met ruim 8% verwacht het merendeel van de beleggers niet dat 2023 het startschot was voor een nieuwe bullmarkt.

De huidige beursrally lijkt uit de pas te lopen met signalen uit de reële economie en de vrees voor een recessie is dan ook begrijpelijk. Het lage consumentenvertrouwen is hardnekkig en het sentiment onder Nederlandse inkoopmanagers (PMI) staat, afgezien van de start van de coronacrisis, op het laagste niveau in tien jaar. De vrees voor een correctie is daarnaast gegrond als je kijkt naar het verleden: Gemiddeld duurt het 18 tot 24 maanden voordat renteverhogingen effect hebben op de reële economie en de huidige cyclus van verhogingen begon in juli 2022.

Het enthousiasme over Artificial Intelligence en de daling van de energieprijzen zorgde eind 2022 voor een opgewekte stemming gevolgd door een toestroom van beleggers die bang waren de boot te missen. De huidige bull rally heeft daarmee de kenmerken van een klassieke melt-up rally van overwaarderingen en het is positief dat retail beleggers voorzichtigheid in acht nemen.

Hoewel het sentiment is bekoeld, blijven veel particuliere beleggers positief over de markt. In de afgelopen drie maanden verhoogde 41% hun gebruikelijke inleg, terwijl slechts 9% hun inleg verminderde. De overige beleggers (51%) hebben geen wijzigingen aangebracht. Voor de komende drie maanden is het beeld vergelijkbaar: 37% is van plan om meer in te leggen, 10% is van plan om minder in te leggen. Het merendeel van beleggers (53%) verwacht de inleg niet te wijzigingen.

De sectoren waar Nederlandse particuliere beleggers optimistisch over zijn wordt aangevoerd door Technologie. Op de vraag in welke sector zij het meest waarschijnlijk hun beleggingen voor de rest van 2023 zullen verhogen, antwoordde 19% Technologie, 16% koos voor Financiële dienstverlening en 14% voor Energie.

Tech de trekker

Van Oudheusden concludeert: “Tegen de trend van vorig jaar in bleken technologieaandelen dit jaar opnieuw de kartrekker. Particuliere beleggers die vasthielden aan hun vertrouwen in de techsector profiteerden. Tegelijkertijd is er ook bij de jonge, technologie minnende generatie wel een tegenbeweging zichtbaar. De voorkeur voor energie en financiële aandelen, die dit jaar tot nog toe slecht presteerden, duidt op een behoefte aan diversificatie naar aandelen die bescherming bieden bij economische tegenwind. De vooruitzichten zijn onzeker, maar als blijkt dat een dreigende recessie zorgt voor neerwaartse druk op de inflatie dan kunnen renteverlagingen door de ECB de basis leggen voor een echte bullmarkt in 2024.”

