Nederlandse politiek heeft een dolk in de rug van ASML gestoken

ASML mag nu ook niet minder geavanceerde chipmachines exporteren naar China.

De beslissing van minister van Buitenlandse Handel Liesje Schreinemacher is overduidelijk onder druk genomen van de VS onder het mom van spionage. Alsof dat iets nieuws is. Ook Nederland luistert af. Wikipedia: “De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) is een gezamenlijk onderdeel van de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD en is gericht op het afluisteren van radio- en satellietverkeer (SIGINT) en het verkrijgen van inlichtingen via cyberoperaties. De JSCU is begin 2013 opgericht en per 15 juni 2014 operationeel geworden.”

Spionage wordt alleen veel geavanceerder vanwege computertechnieken. Daarom maakt iedereen zich druk over de komt van 6G. Bij de opvolger van 5G draait het vooral om veiligheid. Zowel de VS als China willen een toonaangevende positie innemen op het gebied van 5G en 6G. Zonder de technologie van ASML wordt dat moeilijker. De blokkade die is opgeworpen voor ASML heeft daarom sterk het karakter van China dwarszitten.

Ongetwijfeld zal de exportbeperking gevolgen hebben voor de afzet- en winstmogelijkheden van ASML. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor ASML hoe de onderneming zich daartegen zal verzetten. Overweegt men om Nederland (deels) te verlaten?

Het aandeel sloot gisteren 1,4% hoger op 582,00 euro. De weekgrafiek ziet er nog goed uit met stijgende trends en een aandeel dat overbought noch oversold is. Kopen? Fundamenteel even een lastig verhaal. ASML zal ongetwijfeld blijven groeien, hooguit wat minder bij een beperking van de export naar China. Een ding is wel duidelijk. De Nederlandse politiek heeft een dolk in de rug van ASML gestoken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18279 berichten van Eddy Schekman

3 reacties op “ Nederlandse politiek heeft een dolk in de rug van ASML gestoken ”

Terug naar het nieuws overzicht