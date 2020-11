Waarom geen ‘NEE’ zeggen tegen emissie van Fugro

Fugro is nog niet uit de gevarenzone. Gaan aandeelhouders maandag akkoord met een emissie?

Robbert Manders, marktanalysis bij broker IG: “Fugro houdt maandag een BAVA voor de stemming over een nieuwe aandelenuitgifte die is afgedwongen door een aantal banken. Fugro heeft afgelopen februari al nieuwe aandelen uitgegeven en daar iets meer dan 80 miljoen euro mee opgehaald. Dit is een flink bedrag voor een bedrijf dat nu een beurswaarde heeft van nog geen 500 miljoen euro. Toch is de situatie door de lage olieprijs zo penibel dat er nog meer geld bij moet. Onder druk van financiers wil Fugro nog eens 250 miljoen euro bij beleggers ophalen. Dat betekent een forse verwatering van hun huidige belang. Het plan moet nog wel langs aandeelhouders, die hier op maandag over mogen stemmen.”

De opbrengst van de emissie zal ongetwijfeld om de balans te verlichten en daarmee de risico’s voor de banken te verkleinen. Niets doen is riskant, omdat Fugro het geld nodig heeft om te overleven. We hebben het wel over een verwatering van meer dan 60% op basis van de nieuwe aandelen ter waarde van 80 miljoen en 250 miljoen euro.

Zonder fatsoenlijk plan, zonder goed onderbouw business plan moeten beleggers ‘nee’ zeggen. Daar komt bij of de investering van nog eens 250 miljoen euro op een andere wijze niet rendabeler kan worden ingezet.

