Negatief trendbeeld AEX

Dreigende taal van de aankomende president van de VS, Donald Trump, zorgde woensdag voor verliezen op de Amerikaanse en Europese beurzen. Ook de AEX verloor, nadat het eerder op de dag in de plus had gestaan. De AEX opende donderdag bijna ongewijzigd. Beleggers krijgen geen richting van Wall Street, want de Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten.

De AEX-index sloot woensdag 0,6% lager op 889,00 punten. Grootste verliezer was NN Group, dat 2,5% verloor na een adviesverlaging door zakenbank Morgan Stanley. Ook de techaandelen en Shell lagen er niet goed bij. Een uitgebreide persconferentie van Trump gooide roet in het eten. Hij wil windmolenparken tegenhouden in de VS, terwijl hij Navo-lidstaten oproept meer uit te geven aan defensie. Ook wil hij graag Groenland, Canada en het Panama-kanaal inlijven. De ferme taal van Trump zorgde voor onrust onder beleggers.

Galapagos verloor vanochtend bij opening 5%. Het bedrijf kondigde gisteren aan zich te willen opsplitsen in twee beursgenoteerde entiteiten. Dat viel gisteren aanvankelijk heel goed bij beleggers, maar het aandeel van het biotechnologiebedrijf sloot woensdag toch met een licht verlies. .

Uiteindelijk bleven de Amerikaanse beurzen woensdag dicht bij huis. Ze eindigden gemengd. De S&P 500 index steeg 0,2% naar 5.918,25 punten en de Nasdaq verloor 0,1% tot 19.478,88 punten. De Dow Jones-index won 0,3% op 42.635,20. Het was al met al een zeer beweeglijke handelssessie op Wall Street.. Vandaag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten, vanwege een dag van nationale rouw voor de overleden ex-president Jimmy Carter. Hij overleed op 29 december en krijgt een staatsbegrafenis.

Gisteravond werden ook de notulen van de laatste Fed-vergadering geopenbaard. Daarin werd, vrij ongebruikelijk, kritiek geuit op de plannen van de aankomende president Trump. Deze plannen zouden volgens de Amerikaanse bankiers de inflatie in de VS kunnen aanjagen.

In Azië daalde de Japanse Nikkei vanmorgen met bijna 1%. De andere beurzen deden het beter. De Hang Seng in Hongkong noteerde 0,1% lager.

Volgens Investtech ligt de AEX er zwak bij::”De AEX laat een zwakke ontwikkeling zien binnen een dalend trendkanaal. Geeft een negatieve koersontwikkeling aan en er ligt weerstand bij de bovenkant van het trendkanaal. De index heeft steun rond 860 punten en weerstand rond 922 punten. De RSI-curve laat een dalende trend zien, dit ondersteunt het negatieve trendbeeld. De index is totaal gezien technisch licht negatief voor de middellange termijn.”

Steun voor AEX op 860 punten

